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Благотворительный концерт «Чистые сердца» в поддержку Владислава Якимовича состоялся

23.11.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Как часто мы сталкиваемся с людьми, которые немного отличаются от нас физически? Которым нужна наша помощь, улыбка, или несколько слов поддержки? Порой бывает, что некоторые из нас натягивают посильнее кепки, усердно что-то рассматривают в телефоне или на ботинках и стараются не заметить чужой «недостаток». А некоторые, напротив, встречая таких людей на улицах, или в общественных местах, оглядываются и горько качают головой.

Благотворительный концерт «Чистые сердца» в поддержку Владислава Якимовича состоялся

Но этим «особенным» людям не нужно такое внимание. Они надеются на искренность, уважение и понимание. Многие из них ведут непростую борьбу каждый день… И всё же, в нашем городе есть сердца, которым небезразлична чужая судьба. Сердца, которые чувствуют беду других как собственную. И именно такими горящими сердцами был наполнен вчера 22 ноября большой зал Центра Молодежного Творчества.

Благотворительный концерт «Чистые сердца» стал небольшой поддержкой для 11-летнего Владислава Якимовича и его семьи. В 4 года мальчику выдали справку об инвалидности и поставили неутешительный диагноз: скелетная дисплазия (нарушение роста трубчатых костей). И с того момента, каждый день для мальчика стал испытанием.

Но, несмотря на заболевание, он не отчаивается и продолжает мечтать! Мечтать о большой сцене – мальчик обладает удивительным голосом. Он, как и другие сверстники изучает английский язык, участвует в олимпиадах по математике (в том числе и республиканских), учится в художественной школе. Он участвовал в шоу «Лучше Всех» с Максимом Галкиным и является вдохновением для множества людей.

Благотворительный концерт «Чистые сердца» в поддержку Владислава Якимовича состоялся

Влад добрый, общительный, активный ребёнок с большим сердцем, и вчерашний концерт стал возможностью для брестчан помочь его яркой звездочке приблизиться к самой большой мечте в его жизни – вырасти. Владу предстоит перенести 3 операции, каждая по 15 тыс. долларов – невероятная сумма для обычной белорусской семьи. Будет распиливаться кость, вставляться металлическая конструкция – аппарат Илизарова, после чего, каждый день, по миллиметру, кость будет вытягиваться. Владу нужно пройти три этапа: установку аппарата Илизарова на кости голени, бёдер и плеч. Каждый этап около 12 месяцев. Это три года жизни, три года ограниченных движений, три года инвалидного кресла. Вот такой непростой путь предстоит пройти этому 11-летнему мальчику.

Влада пришли поддержать участники вокальной студии «Микрофон», образцового танцевального коллектива «Чёрный Лотос», участница телевизионного шоу «Лучше Всех» и обладательница феноменальной памяти Дария Скоморощенко, солистка городского оркестра духовой эстрадной музыки и член городского правления общественного объединения «Белорусский союз женщин» - Марина Житинёва, школа «Май Бэби» и другие. Главным гостем стал знаменитый белорусский певец Александр Патлис, который приехал из Минска специально для того, что бы помочь Владу и его семье. Среди всех хитов музыканта, в особенности выделилась песня «Привет, сын», написанная вместе с белорусской группой «Nuteki» - ведь 22 ноября как раз является международным днём сына.

Сам Владислав открывал концерт и принимал искренние пожелания и подарки от представителей «Фонда мира» и Брестского городского Совета депутатов в лице Николая Красовского. Так же, за час до концерта в 18.00 прошла благотворительная ярмарка «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». На ярмарке были представлены различные сладости для взрослых и детей (капкейки и кейк попсы) и много разных вкусностей, которые подготовили ребята из 7-й школы города Кобрина, что бы помочь Владу.

 
Теги: Минск
 
 
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