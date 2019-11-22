В областном музее обсудили исторические надписи на брестских объектах

Источник материала: Виртуальный Брест

В областном краеведческом музее состоялась очередная встреча любителей истории города в рамках проекта «18 квартал», на которой краевед и коллекционер Иван Чайчиц рассказал о своей уникальной работе по изучению надписей на архитектурных объектах города.





«Эпиграфическое наследие города Бреста в XIX-XXI веках» – так звучала тема выступления. Эпиграфика – это надписи на твердых предметах. На зданиях, на памятниках или же на надгробиях, даже на посуде и рабочих инструментах. Это то, что всегда перед нами, перед нашими глазами, но мы чаще всего этого не замечаем. Объектами исследований могут быть заборы, подъезды, дворики, сараи. Старая рекламная вывеска, нарисованная черной краской, обнаруженная под слоем штукатурки реставрируемого здания, может рассказать о том, кто жил в нем и чем занимался много лет назад. Нацарапанное имя на ребре кирпича может вернуть из небытия прошлого судьбу человека.





– Это живая история, наше наследие – уверен краевед. – Даже одно, написанное слово порой содержит в себе информацию о событиях и человеческих судьбах. Надо только уметь это слово «разговорить». Мы все ходим и смотрим под ноги, а в моем случае я хожу и смотрю по сторонам. Точнее всматриваюсь. В старые кирпичные стены, их швы, побелку, покраску. Найдя надписи на них, я представляю, в каких условиях они были написаны, пытаюсь понять мотивацию автора. Это очень увлекательно.

А начиналось увлечение Ивана Чайчица с изучения надписей на стенах Брестской крепости. В целом, как отметил краевед, в рамках проекта он исследовал уже десятки надписей и в крепости, и в городе. Одними из наиболее ранних по датировке, являются надписи, обнаруженные на лестнице Крестовоздвиженского костела и на стене одноэтажной казармы 2 осадного парка артиллерии, на здании «старого» корпуса университета имени Пушкина, а самые «свежие» открытия были сделаны всего за час до выступления.





«Изучение эпиграфических надписей, позволяет по-новому взглянуть на истории нашего города, услышать его жителей, увидеть их жизнь, прислушаться к отголоскам шагов, стихающих в дали прошлого, – заключил краевед.



