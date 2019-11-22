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В областном музее обсудили исторические надписи на брестских объектах

23.11.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В областном краеведческом музее состоялась очередная встреча любителей истории города в рамках проекта «18 квартал», на которой краевед и коллекционер Иван Чайчиц рассказал о своей уникальной работе по изучению надписей на архитектурных объектах города.

В областном музее обсудили исторические надписи на брестских объектах

«Эпиграфическое наследие города Бреста в XIX-XXI веках» – так звучала тема выступления. Эпиграфика – это надписи на твердых предметах. На зданиях, на памятниках или же на надгробиях, даже на посуде и рабочих инструментах. Это то, что всегда перед нами, перед нашими глазами, но мы чаще всего этого не замечаем. Объектами исследований могут быть заборы, подъезды, дворики, сараи. Старая рекламная вывеска, нарисованная черной краской, обнаруженная под слоем штукатурки реставрируемого здания, может рассказать о том, кто жил в нем и чем занимался много лет назад. Нацарапанное имя на ребре кирпича может вернуть из небытия прошлого судьбу человека.

В областном музее обсудили исторические надписи на брестских объектах

– Это живая история, наше наследие – уверен краевед. – Даже одно, написанное слово порой содержит в себе информацию о событиях и человеческих судьбах. Надо только уметь это слово «разговорить». Мы все ходим и смотрим под ноги, а в моем случае я хожу и смотрю по сторонам. Точнее всматриваюсь. В старые кирпичные стены, их швы, побелку, покраску. Найдя надписи на них, я представляю, в каких условиях они были написаны, пытаюсь понять мотивацию автора. Это очень увлекательно.

А начиналось увлечение Ивана Чайчица с изучения надписей на стенах Брестской крепости. В целом, как отметил краевед, в рамках проекта он исследовал уже десятки надписей и в крепости, и в городе. Одними из наиболее ранних по датировке, являются надписи, обнаруженные на лестнице Крестовоздвиженского костела и на стене одноэтажной казармы 2 осадного парка артиллерии, на здании «старого» корпуса университета имени Пушкина, а самые «свежие» открытия были сделаны всего за час до выступления.

В областном музее обсудили исторические надписи на брестских объектах

«Изучение эпиграфических надписей, позволяет по-новому взглянуть на истории нашего города, услышать его жителей, увидеть их жизнь, прислушаться к отголоскам шагов, стихающих в дали прошлого, – заключил краевед.

В областном музее обсудили исторические надписи на брестских объектах

 
Теги: Брест
 
 
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  В областном краеведческом музее состоялась очередная встреча любителей истории города в рамках проекта «18 квартал», на которой краевед и коллекционер Иван...
 
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