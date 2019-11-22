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Минское «Динамо» играет в гостях с «Авангардом». Онлайн матча

23.11.2019 16:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Минское «Динамо» проводит сегодня последний матч выездной серии. В Балашихе «зубры» встречаются с переехавшим сюда на время омским «Авангардом».

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Минское «Динамо» проводит сегодня последний матч выездной серии. В Балашихе «зубры» встречаются с переехавшим сюда на время омским «Авангардом».

К сожалению, пока на выезде минчане не набрали ни одного очка, уступив «Торпедо» (2:3) и «Спартаку» (2:7). Из-за этого подопечные Крэйга Вудкрофта вновь скатились на последнее место в Западной конференции.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что касается «Авангарда», то из-за большого количества травм «ястребы» играют нестабильно, но даже это не мешает им находиться в числе лидеров Восточной конференции.

Аналитики букмекерской конторы Favbet почти не сомневаются, что сегодня «Динамо» потерпит четвертое поражение подряд. Коэффициент на викторию «Авангарда» равен 1,24, минчан — 4,74.

«Авангард»: Бобков (Костин); Бондарев — Покка, Дедунов — Стась (К) — Потапов; Войнов (А) — Франсон, Шумаков — Семенов — Бек (А); Мартынов — Спиценко, Андригетто — Грачев — Яремчук; Макаров — Мизюрин — Кошелев, Щекин.

«Динамо»: Энрот (Карнаухов); Крыскин — Знахаренко, Павлович (А) — Спунер — Пулккинен; Евенко — Денисов, А. Костицын (К) — Ковыршин — Демков; Готовец (А) — Еременко, Мартынов — Паре — Принс; Дадонов — Китаров — Когалев, Дюков, Дроздов.

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Что: домашние матчи хоккейного «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ

Когда: сентябрь-2019, февраль-2020

Где: «Минск-Арена»

Сколько: от 4 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Минское «Динамо» проводит сегодня последний матч выездной серии. В Балашихе «зубры» встречаются с переехавшим сюда на время омским «Авангардом».
 
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