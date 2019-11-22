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Минское «Динамо» играет в гостях с «Авангардом». Онлайн матча
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» проводит сегодня последний матч выездной серии. В Балашихе «зубры» встречаются с переехавшим сюда на время омским «Авангардом».
Минское «Динамо» проводит сегодня последний матч выездной серии. В Балашихе «зубры» встречаются с переехавшим сюда на время омским «Авангардом».
К сожалению, пока на выезде минчане не набрали ни одного очка, уступив «Торпедо» (2:3) и «Спартаку» (2:7). Из-за этого подопечные Крэйга Вудкрофта вновь скатились на последнее место в Западной конференции.
Что касается «Авангарда», то из-за большого количества травм «ястребы» играют нестабильно, но даже это не мешает им находиться в числе лидеров Восточной конференции.
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«Авангард»: Бобков (Костин); Бондарев — Покка, Дедунов — Стась (К) — Потапов; Войнов (А) — Франсон, Шумаков — Семенов — Бек (А); Мартынов — Спиценко, Андригетто — Грачев — Яремчук; Макаров — Мизюрин — Кошелев, Щекин.
«Динамо»: Энрот (Карнаухов); Крыскин — Знахаренко, Павлович (А) — Спунер — Пулккинен; Евенко — Денисов, А. Костицын (К) — Ковыршин — Демков; Готовец (А) — Еременко, Мартынов — Паре — Принс; Дадонов — Китаров — Когалев, Дюков, Дроздов.
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Минское «Динамо» проводит сегодня последний матч выездной серии. В Балашихе «зубры» встречаются с переехавшим сюда на время омским «Авангардом».
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