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Пятёрка самых ярких цитат из нового интервью Маргариты Грачёвой, которой муж отрубил руки

23.11.2019 15:44 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В 2017 году в городе Серпухове (недалеко от Москвы) Маргариту Грачеву похитил муж Дмитрий. Он отвез ее в лес и отрубил ей обе кисти рук. Дмитрий тщательно спланировал все заранее: он купил топор, жгуты, точно знал, как долго Маргарита пробудет в сознании с такими травмами. После того, как мужчина отсек супруге конечности, он доставил Грачеву в больницу и добровольно сдался полиции. 

Одну кисть медикам пришлось удалить (вместо нее поставили бионический протез), вторую удалось пришить. Жизнь продолжается: Маргарита издала собственную книгу «Счастлива без рук» – и сейчас у нее все гораздо лучше, чем два года назад. Недавно женщина приезжала в Минск, и журналистка TUT.by Полина Еремеева побеседовала с Грачевой. Мы публикуем десять самых ярких цитат из этого интервью.

Об извинениях

«Поначалу от бывшего мужа были записки из тюрьмы. Знакомые передавали. От лица Димы что-то на своей странице в соцсети размещала его мама. Сейчас тишина. Искренних извинений никогда не было. Все говорилось лишь для того, чтобы повлиять на срок заключения. Я точно знаю, что этот человек ни в чем не раскаивается».

О том, привыкла ли Маргарита к переменам

«Что касается внешних, физических изменений, то привыкаю потихоньку. Первые полгода после трагедии моими руками была полностью мама. Пока не получается самой управляться с волосами: ни резинками, ни невидимками, ни шпильками. Накраситься могу, но в обычной жизни не очень люблю мейк, так что с этим проще».

О плюсах и минусах жизни с протезом

«Протез нельзя мочить – минус номер один. С этим тяжело в быту. Перед походом в душ приходится снимать его. За чистые тарелки, ложки, вилки у нас отвечает посудомойка. Для меня опасен даже снег и дождь. Протез тяжелее руки, из-за этого у меня периодически болит правое плечо.

Зато будет не страшно, если меня в бионическую руку укусит индийский красный скорпион – это плюс. Мне можно дарить розы с шипами! [улыбается] А еще не нужно подстригать ногти и на маникюр 50% скидка».

О хобби и планах

«Я занимаюсь дайвингом. Когда мне это предложили, сказала: «Вода – не мое!». Но согласилась, решила попробовать. Втянулась. Сейчас мечтаю продемонстрировать свои навыки на море. Еще мечтаю о прыжке с парашютом и о поездке в Италию. Хочу устроиться на работу! Скорее всего, это будет сфера маркетинга. До трагедии я была начальником отдела рекламы. <...>

Я не планирую ставить крест на своей личной жизни. Хочу построить семью, родить дочку! По одному мужчине нельзя судить весь мужской пол. Уверена, адекватных и добрых людей в этом мире больше».

О насилии

«Не знаю, сколько должно произойти случаев с летальным исходом, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Закон [о домашнем насилии] нужен, он должен защищать жертву. Будь то мужчина, женщина, пенсионер – бывает, когда внук забирает последние деньги на наркотики, и это тоже насилие. Нам нужна защита от насилия, у которого нет пола и возраста».

Материал целиком читайте по ссылке.

 
Теги: Минск
 
 
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В 2017 году в городе Серпухове (недалеко от Москвы) Маргариту Грачеву похитил муж Дмитрий. Он отвез ее в лес и отрубил ей обе кисти рук. Дмитрий тщательно спланировал...
 
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