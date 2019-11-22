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В Беларуси ужесточены наказания за коррупционные преступления

23.11.2019 16:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси ужесточены наказания за коррупционные преступление. Это предусмотрено изменениями в Уголовный кодекс. Соответствующий закон принят Палатой представителей, одобрен Советом республики и подписан президентом.

 Он сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу через десять дней.

Законом предусмотрено, что лиц, осужденные за совершение коррупционных преступлений, не подлежат условно-досрочному освобождению, а также неотбытая часть наказания не может быть заменена им на более мягкое, пишет REFORM.by


Под действие изменений попадают лица, осужденные за преступления, предусмотренные ст 210, ст 429-432, ст. 424, ст 425, а также в случае совершения преступлений должностным лицом с использованием служебных полномочий по ч. 2 и 3 ст. 235, и при совершении преступлений из корыстной или иной личной заинтересованности по ч. 2 и 3 ст. 426 и ст 455.
 
 
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В Беларуси ужесточены наказания за коррупционные преступление. Это предусмотрено изменениями в Уголовный кодекс. Соответствующий закон принят Палатой...
 
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