В Беларуси ужесточены наказания за коррупционные преступления

Он сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу через десять дней.





пишет REFORM.by Законом предусмотрено, что лиц, осужденные за совершение коррупционных преступлений, не подлежат условно-досрочному освобождению, а также неотбытая часть наказания не может быть заменена им на более мягкое,









Под действие изменений попадают лица, осужденные за преступления, предусмотренные ст 210, ст 429-432, ст. 424, ст 425, а также в случае совершения преступлений должностным лицом с использованием служебных полномочий по ч. 2 и 3 ст. 235, и при совершении преступлений из корыстной или иной личной заинтересованности по ч. 2 и 3 ст. 426 и ст 455.



