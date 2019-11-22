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Путину предложен новый гимн России: «Внуки тех, кто забирал на допрос, на расстрел»
Источник материала: Партизан
Российская группа «Каста» записала видеообращение к президенту России.
«Мы написали наш гимн, потому что официальный гимн Российской федерации не вызывает у нас серьезного и сильного чувства, какое мог бы вызывать гимн России. Наш гимн России созвучен истории страны. Про каждую строку каждый россиянин сможет сказать, что это про него. Мы проговариваем то, что должно быть проговорено хотя бы с психологической точки зрения», — обращаются участники «Касты»,
Вот одна из строк нового «гимна»: «Внуки тех, кто забирал на допрос, на расстрел, внуки тех, кто на каторге истлел, чей пропал в архиве след — это мы».
За сутки на youtube обращение группы к Владимиру Путину посмотрели более 300 тысяч пользователей.
«Каста» — российская хип-хоп группа из Ростова-на-Дону, начала выступать в 90-х, но пика популярности достигла в 2000-х. Новый «гимн» команды войдет в четвертый альбом «Об изъяне понято», релиз которого анонсирован 28 ноября.
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Российская группа «Каста» записала видеообращение к президенту России.
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