Румас: Приватизация Белинвестбанка по-прежнему актуальна

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком.





БелТА . "Хочу подтвердить позицию правительства, что мы по-прежнему заинтересованы в сделке с ЕБРР относительно приватизации Белинвестбанка. Мы рассматриваем его как банк, в который государство готово привести стратегического инвестора, и сегодня будет хорошая возможность обменяться новыми предложениями со стороны ЕБРР по приватизации этого банка", - сказал Румас, которого цитирует





По его оценке, после предыдущей встречи по этой теме с ЕБРР достигнут определенный прогресс.





"Сегодняшнее предложение ЕБРР гораздо лучше предыдущего, но есть некоторые детали, которые я хотел также обсудить", - добавил он.





Ритгеринк подтвердил, что ЕБРР также готов взаимодействовать с Беларусью по этому вопросу.





"Главная цель вместе с вами - улучшить работу банка еще больше и в итоге подготовить его к вхождению в частный сектор через IPO или через продажу стратегическому инвестору, какой вариант будет выбран", - добавил он.