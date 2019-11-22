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Белорусская вокалистка Анастасия Лейкина взяла серебро на фестивале песни Анны Герман

23.11.2019 15:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Белорусская Лара Фабиан" Анастасия Лейкина стала обладательницей "Серебряной Эвридики" на Международном фестивале песни Анны Герман, который в шестой раз прошел в Варшаве.

Международный фестиваль песни Анны Герман прошел с 15 по 19 ноября на сцене польского театра им. Арнольда Шифмана в Варшаве.

В рамках фестиваля прошел конкурс вокалистов, на котором за призы и премии фестиваля соревновались вокалисты из Польши, Беларуси, России и Армении. Выступления конкурсантов проходили в сопровождении Оркестра Польской Армии под руководством дирижера Томаша Лабуня.



Анастасия Лейкина исполнила "Эхо Любви", одну из самых известных песен из репертуара Анны Герман, и удостоилась второй премии фестиваля и статуэтки "Серебряной Эвридики".

Также она получила благодарность от посла Республики Беларусь в Польше Владимира Чушева.

Анастасия Лейкина является победительницей ТВ-проекта "Поющие Города", лауреатом и обладательницей Гран-при международных и республиканских конкурсов.
 
 
 
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"Белорусская Лара Фабиан" Анастасия Лейкина стала обладательницей "Серебряной Эвридики" на Международном фестивале песни Анны Герман, который в шестой раз прошел...
 
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