Белорусская вокалистка Анастасия Лейкина взяла серебро на фестивале песни Анны Герман

Международный фестиваль песни Анны Герман прошел с 15 по 19 ноября на сцене польского театра им. Арнольда Шифмана в Варшаве.





В рамках фестиваля прошел конкурс вокалистов, на котором за призы и премии фестиваля соревновались вокалисты из Польши, Беларуси, России и Армении. Выступления конкурсантов проходили в сопровождении Оркестра Польской Армии под руководством дирижера Томаша Лабуня.













Анастасия Лейкина исполнила "Эхо Любви", одну из самых известных песен из репертуара Анны Герман, и удостоилась второй премии фестиваля и статуэтки "Серебряной Эвридики".





Также она получила благодарность от посла Республики Беларусь в Польше Владимира Чушева.





Анастасия Лейкина является победительницей ТВ-проекта "Поющие Города", лауреатом и обладательницей Гран-при международных и республиканских конкурсов.



