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Представители нашего района прибыли в Сморгонь во главе с председателем райисполкома

23.11.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Представители нашего района прибыли в Сморгонь во главе с председателем райисполкома Александром Ивановичем Булаком. Делегацию аграриев Ивьевщины на празднике возглавил Виталий Станиславович Милюнец, первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Ивьевского райисполкома. В составе делегации - лучшие представители сельского хозяйства Ивьевщины.

В числе других передовых аграриев Гродненщины были награждены:

Василий Любомирович Эгерд, тракторист-машинист филиала «Азот-Агро» УСП «Новый Двор-Агро»  - благодарностью Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Эдуард Тадеушевич Парнявский, управляющий отделением «Лаздуны» филиала «Азот-Агро» УСП «Новый Двор-Агро» - грамотой областного исполнительного комитета. Мечислав Станиславович Кулеш, бывший заместитель председателя по производству КСУП «Субботники».

Валерий Константинович Войгеница, тракторист-машинист КСУП «Трабы» - грамотой областного исполнительного комитета. 

Елена Витольдовна Кудло, агроном-садовод КСУП «Баума» Ивьевского района - грамотой профсоюза АПК.

Светлана Николаевна Филимон, заместитель начальника управления-начальник управления отдела прогнозирования, финансирования и отчетности в агропромышленном комплексе управления сельского хозяйства и продовольствия Ивьевского райисполкома - грамотой ОО «Белорусский союз женщин».

Представители нашего района прибыли в Сморгонь во главе с председателем райисполкома

Представители нашего района прибыли в Сморгонь во главе с председателем райисполкома

Представители нашего района прибыли в Сморгонь во главе с председателем райисполкома
Представители нашего района прибыли в Сморгонь во главе с председателем райисполкома
Представители нашего района прибыли в Сморгонь во главе с председателем райисполкома

Представители нашего района прибыли в Сморгонь во главе с председателем райисполкома

Представители нашего района прибыли в Сморгонь во главе с председателем райисполкома

Представители нашего района прибыли в Сморгонь во главе с председателем райисполкома
Представители нашего района прибыли в Сморгонь во главе с председателем райисполкома
 
Представители нашего района прибыли в Сморгонь во главе с председателем райисполкома

Представители нашего района прибыли в Сморгонь во главе с председателем райисполкома

 
 
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Представители нашего района прибыли в Сморгонь во главе с председателем райисполкома Александром Ивановичем Булаком. Делегацию аграриев Ивьевщины на...
 
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