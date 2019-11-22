Представители нашего района прибыли в Сморгонь во главе с председателем райисполкома Александром Ивановичем Булаком. Делегацию аграриев Ивьевщины на празднике возглавил Виталий Станиславович Милюнец, первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Ивьевского райисполкома. В составе делегации - лучшие представители сельского хозяйства Ивьевщины.

В числе других передовых аграриев Гродненщины были награждены:

Василий Любомирович Эгерд, тракторист-машинист филиала «Азот-Агро» УСП «Новый Двор-Агро» - благодарностью Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Эдуард Тадеушевич Парнявский, управляющий отделением «Лаздуны» филиала «Азот-Агро» УСП «Новый Двор-Агро» - грамотой областного исполнительного комитета. Мечислав Станиславович Кулеш, бывший заместитель председателя по производству КСУП «Субботники».

Валерий Константинович Войгеница, тракторист-машинист КСУП «Трабы» - грамотой областного исполнительного комитета.

Елена Витольдовна Кудло, агроном-садовод КСУП «Баума» Ивьевского района - грамотой профсоюза АПК.

Светлана Николаевна Филимон, заместитель начальника управления-начальник управления отдела прогнозирования, финансирования и отчетности в агропромышленном комплексе управления сельского хозяйства и продовольствия Ивьевского райисполкома - грамотой ОО «Белорусский союз женщин».