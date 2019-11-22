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Ветрено и до 13 градусов мороза будет в Беларуси 24 ноября

23.11.2019 17:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Ветрено и до 13 градусов мороза будет в Беларуси 24 ноября
shutterstock.com

Ветрено и до 13 градусов мороза будет в Беларуси 24 ноября В Беларуси на этой неделе похолодает
Погоду на территории страны продолжат формировать холодные воздушные массы. В воскресенье, 24 ноября, в Беларуси будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер ожидается восточный 5-10 м/с, местами порывы достигнут 12 м/с.

Температура ночью прогнозируется от 2 градусов мороза по юго-западу до 13 градусов ниже нуля по востоку страны. Днем ожидается от минус 4 до плюс 2 градусов.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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