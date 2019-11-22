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С 24 ноября в Беларуси дорожает автомобильное топливо

23.11.2019 17:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 24 ноября в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».


Фото: «Белнефтехим»

— С учетом роста на 10 процентов цены нефти, приобретаемой белорусскими НПЗ в ноябре текущего года по отношению к октябрю, в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение сырья стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 24 ноября 2019 года увеличивается на 1 копейку, — проинформировали в «Белнефтехиме».

С 24 ноября стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 59 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 69 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 91 копейку, ДТ — 1 рубль 69 копеек.

Это двадцать третье изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 29 сентября: все виды автомобильного топлива подорожали на 1 копейку. Тогда в «Белнефтехиме» рассказали, что за сентябрь 2019 года средняя котировка нефти по оценке составила 63 доллара США за баррель и увеличилась к августу текущего года на 6,6%. С учетом роста котировок нефти и изменения курса национальной валюты для белорусских НПЗ цена нефти выросла на 7%.

Напомним, в 2018 году цены на топливо менялись 27 раз (в основном увеличивались на копейку. — Прим. AUTO.TUT.BY), что в «Белнефтехиме» объясняли необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Это двадцать третье изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 29 сентября: все виды автомобильного топлива...
 
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