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СМИ: крупнейший хедж-фонд поставил 1,5 миллиарда долларов на обвал фондовых рынков

23.11.2019 17:12 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

СМИ: крупнейший хедж-фонд поставил 1,5 миллиарда долларов на обвал фондовых рынков

rbc.ru

WSJ сообщила о ставке крупнейшего хедж-фонда на падение глобального рынка. В самом фонде Bridgewater Associates издание обвинили в попытке устроить сенсацию, не имея на руках достаточных фактов.

Крупнейший в мире хедж-фонд Bridgewater Associates сделал ставку в 1,5 млрд долларов на падение мировых фондовых рынков к марту будущего года, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Речь идет о пут-опционах — контрактах на данную сумму, которые дают инвесторам право на продажу акций по определенной цене к определенной дате. Для Bridgewater Associated эта ставка окупится, если к началу весны упадут S&P 500, Euro Stoxx 50 (либо снизятся оба индекса), пишет РБК.

Собеседники WSJ не объяснили, что стало причиной ставки, которая стала самым значительным прогнозом на понижение.

В самом Bridgewater Associates сначала не комментировали сообщение WSJ, однако спустя некоторое время с опровержением выступил основатель хедж-фонда, миллиардер Рэй Далио, который заявил, что материал некорректен.

«Должен четко заявить, что мы не делали ставку на падение рынка», — написал он в своем Twitter.

«Мы живем в мире, где некоторые авторы считают своим основным делом публикацию сенсационных заголовков, даже если факты им не соответствуют. Вы можете верить мне, а можете верить автору WSJ», — добавил он.

«Мы объясняли автору материала Джульет Чанг, что обвиняя нас в игре на понижение, она вводит читателей в заблуждение. И тем не менее материал вышел», — отметил Далио.

В WSJ на это заявили, что данные статьи основываются на нескольких интервью, а потому руководство издания готово согласиться с выводами автора.

В самом Bridgewater позже сообщили, что фонд не намерен объяснять свою мотивацию. При этом там указали на очень осторожные заявления различных инвесторов и аналитиков на фоне недавнего повышения фондовых индексов.


 
 
 
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WSJ сообщила о ставке крупнейшего хедж-фонда на падение глобального рынка. В самом фонде Bridgewater Associates издание обвинили в попытке устроить сенсацию, не имея на руках...
 
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