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В Лиде отчаянный водитель Nissan смог проехать на красный и увернуться от ДТП (видео)

23.11.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лиде отчаянный водитель Nissan смог проехать на красный и увернуться от ДТП (видео)

Вчера, 22 ноября, в Лиде на проспекте Победы отчаянный водитель Nissan едва не устроил серьезную аварию.

Как рассказал АвтоГродно автор видео, Nissan сначала ехал за ним, а потом перестроился правее и погнал на красный.

– Он видел, что все остановились, я в этом уверен. Но все равно поехал на красный через перекресток, где его спасла реакция водителя Peugeot. А ведь в салоне Nissan были еще и пассажиры. Надеюсь, что они провели беседу со спешуном, — рассказал Александр, автор видео.

 
Теги: Гродно
 
 
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Вчера, 22 ноября, в Лиде на проспекте Победы отчаянный водитель Nissan едва не устроил серьезную аварию. Как рассказал АвтоГродно автор видео, Nissan сначала ехал за ним, а...
 

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