|
В Лиде отчаянный водитель Nissan смог проехать на красный и увернуться от ДТП (видео)
Источник материала: Lida.Info
Вчера, 22 ноября, в Лиде на проспекте Победы отчаянный водитель Nissan едва не устроил серьезную аварию.
Как рассказал
– Он видел, что все остановились, я в этом уверен. Но все равно поехал на красный через перекресток, где его спасла реакция водителя Peugeot. А ведь в салоне Nissan были еще и пассажиры. Надеюсь, что они провели беседу со спешуном, — рассказал Александр, автор видео.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера, 22 ноября, в Лиде на проспекте Победы отчаянный водитель Nissan едва не устроил серьезную аварию. Как рассказал АвтоГродно автор видео, Nissan сначала ехал за ним, а...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)