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«Не только интуиция, скорее профессионализм». В Минске проходит интеллектуальный турнир «Щит и меч»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Интеллектуальный турнир среди студентов «Щит и меч» 23 ноября собрал в Минске три сотни знатоков – это почти 40 команд из вузов Беларуси, Украины и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это ежегодный форум Академии МВД и Белорусской лиги интеллектуальных команд. Вопросы знатоки щелкали как орешки. Наша съемочная группа не осталась в стороне и тоже проверила участников на эрудицию.
– Я думаю, этот вопрос будет для вас очень легким. Это дают человеку дважды, каждый раз бесплатно. А если человек захочет это иметь в третий раз, то уже придется заплатить. Как думаете, что это?
Никита Казымов, участник интеллектуального турнира «Щит и меч» (Беларусь):
Вералея Монина, участница интеллектуального турнира «Щит и меч» (Беларусь):
Турнир двухдневный. По итогам зачетных игр «Эрудит-квартет» и «Что? Где? Когда?» определится лучшая команда, которая и получит кубок победителя.
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Новости Беларуси. Интеллектуальный турнир среди студентов «Щит и меч» 23 ноября собрал в Минске три сотни знатоков – это почти 40 команд из вузов Беларуси, Украины и...
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