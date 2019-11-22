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Неизвестный украл 20 тонн шоколада с кондитерской фабрики в Австрии

23.11.2019 17:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Австрии. Дерзкая кража в Австрии: похищены 20 тонн шоколада. Злоумышленник обманом заставил фабрику выдать кондитерские изделия, общая стоимость которых оценивается в 50 тысяч евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестный украл 20 тонн шоколада с кондитерской фабрики в Австрии

Перевозкой продукции в Бельгию должна была заняться чешская фирма. Поэтому, когда соответствующий грузовик прибыл на завод в австрийском городе Блуденц, рабочие погрузили шоколад без каких-либо подозрений. В результате кондитерские изделия так и не достигли пункта назначения, а грузовик скрылся в неизвестном направлении. Полиция ведет расследование.

Неизвестный украл 20 тонн шоколада с кондитерской фабрики в Австрии

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Новости Австрии. Дерзкая кража в Австрии: похищены 20 тонн шоколада. Злоумышленник обманом заставил фабрику выдать кондитерские изделия, общая стоимость которых...
 
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