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В столице Колумбии введен комендантский час из-за массовых беспорядков

23.11.2019 17:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Колумбии. Власти опасаются, что протесты могут пойти по сценарию соседних стран, где бунты повлекли многочисленные жертвы и серьезный экономический ущерб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице Колумбии введен комендантский час из-за массовых беспорядков

В столкновениях с полицией уже погибли три человека, еще около 300 получили ранения. На данный момент правоохранители задержали более 200 протестующих за нарушение общественного порядка, грабежи и вандализм.

В столице Колумбии введен комендантский час из-за массовых беспорядков

Для обеспечения порядка власти Колумбии временно закрыли все сухопутные и речные границы.

В столице Колумбии введен комендантский час из-за массовых беспорядков

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Новости Колумбии. Власти опасаются, что протесты могут пойти по сценарию соседних стран, где бунты повлекли многочисленные жертвы и серьезный экономический ущерб,...
 
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