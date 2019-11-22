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Помощь всем, кто вынужден находиться при низких температурах. Красный Крест провёл учения в Гомеле
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Волонтеры Красного Креста готовы оказать помощь в экстремальных зимних условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Учения отряда быстрого реагирования в Гомеле совпали с первыми настоящими морозами. Зимой они вплотную работают со специалистами ОСВОД и МЧС.
Пункты обогрева и оказания первой помощи при обморожениях и других травмах Красный Крест готов развернуть при первой необходимости. Например, в случае аварийного отключения отопления или во время проведения поисковых операций.
На учениях волонтеры нашли заблудившихся в пойме реки школьников и отогрели выпавшего из лодки рыбака.
Максим Новиков, специалист Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста:
Игорь Василевич, водолаз-спасатель:
Пробовать ступить на первый лед не стоит. При температуре -10 для установления на водоемах льда с безопасной толщиной 8 сантиметров может уйти до двух недель.
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Новости Беларуси. Волонтеры Красного Креста готовы оказать помощь в экстремальных зимних условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как белорусы...
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