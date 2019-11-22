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Появились сервисы, где продают 3D-модели ваших бывших или кумиров для секса

23.11.2019 17:46 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сообщества анонимных пользователей массово создают из фотографий реальных людей – бывает, что экс-любовников, приятелей и даже знаменитостей, – трехмерные модели, которые выставляют на продажу на площадках Reddit и Patreon (можно поискать здесь). А люди их покупают, чтобы использовать для виртуального секса, пишет Vice.

3D-модели способны менять позы, их легко анимировать, видоизменять и взаимодействовать с ними в режиме реального времени, что «бросает вызов границам физической реальности». Как правило, цифровые копии создают при помощи специального (но доступного для всех) программного обеспечения, которое автоматизирует половину процесса разработки реалистичных прототипов людей. Поэтому таким промыслом занимаются не только студии, но даже любители: последним не нужно запрашивать разрешение у человека, хочет ли он стать основой для виртуальной «куклы».

Ощущения передаются через VR-гарнитуру и подключенные секс-игрушки – они воздействуют на половые органы человека в такт тому, что происходит на экране компьютера. Юзеры Reddit'а признаются, что это помогает воплощать сексуальные фантазии с кем угодно – и, если хочется, заново проигрывать яркий опыт с бывшими партнерами. «Это наш мир и свобода, никто не сможет помешать нам делать контент для взрослых по своему образу и подобию, особенно это касается селебрити», – пишут на каналах Reddit'а.

По данным Vice, любой желающий может научиться моделировать таких клонов – интернет полон подробных инструкций. Редакции издания удалось отыскать уже десятки «кукол» таких знаменитостей, как Эмилия Кларк, Натали Портман, Эмма Уотсон и Ники Минаж и так далее. Чаще всего это женщины, но бывают и мужчины – Хоакин Феникс и Крис Пратт. Американские юристы уверяют, что засудить авторов цифровых копий практически невозможно – закон не совершенен, и вся процедура крайне обременительна, потому как занимает много времени, сил и денег. В этом смысле звездам чуть проще, чем простым людям, – но для начала им придется доказать сходство с моделью.

Читайте по теме: Смерти больше нет. Как живут люди, которых не существует

 
 
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Сообщества анонимных пользователей массово создают из фотографий реальных людей – бывает, что экс-любовников, приятелей и даже знаменитостей, – трехмерные...
 
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