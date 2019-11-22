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Как открыть бизнес в Чехии

23.11.2019 18:13 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Чехия считается одной их благоприятных стран для ведения бизнеса в мире и стоит на 30 ступени в одноименном рейтинге агентства Doing business в 2019 году. Количество инвесторов увеличивается благодаря активно развивающейся экономике. Чехия находится практически в центре Европы, гражданам из соседних стран удобно и недорого добраться до Праги, билеты тоже дешевые (например, здесь: https://tickets.kz/).

Какие виды бизнеса открыть

Сказать, что денежный поток у предпринимателей увеличивается в геометрической прогрессии, нельзя. Депозитные банковские ставки составляют от 3 до 5 % годовых, а прибыль часто бывает 6% годовых, что, впрочем, не отпугнет серьезного инвестора.

Но в стране все спокойно, инфляция не зашкаливает, и можно быть спокойным по поводу налоговой базы. Среди преимуществ бизнес-атмосферы можно назвать такие:

  • Прозрачность законодательной базы для ИП.
  • Комфортные условия для ведения деятельности.
  • Низкий уровень коррупции и вообще преступности.
  • Лояльность налогообложения.
  • Невысокие кредитные ставки.

Чехия легко принимает для участия в экономике иностранных граждан, поэтому открыть бизнес в этой стране несложно. Для зарубежных предпринимателей нет каких-то ограничений, у них – такие же права и условия для деятельности, как и у чехов.

Чехия входит в Евросоюз, поэтому есть большая возможность найти клиентов и партнеров из Германии, Польши, Австрии, участвовать в инвестиционных программах. Рынок товаров и услуг автоматически расширяется.

Форматы и открытие бизнеса

Как и в странах СНГ, в Чешском государстве можно зарегистрировать предпринимательство, торговую или туристическую фирму, ООО, АО. Кстати, при открытии общества с ограниченной ответственностью требуется только один учредитель, что еще больше упрощает начальный этап бизнеса.

В Чехию предприниматели едут чаще для расширения своей деятельности, чем для открытия нового бизнеса. Это и понятно – начиная работать в этой стране, они приобретают новые возможности и рынки сбыта.

В числе требований для открытия ИП: возраст старше 18 лет, высшее профильное образование, отсутствие судимостей и долгов на родине (в том числе неуплаченных налогов), физическая дееспособность.

Чтобы начать работу, нужно:

  • Зарегистрировать компанию у нотариуса (notářský zápis), что будет стоить 3000-4000 крон.
  • Оформить регистрацию в Управлении по предпринимательской деятельности (živnostenský úřad).
  • Открыть в банке временный расчетный счет и положить на него уставный капитал.
  • Отнести (послать) документы в Торговый суд для регистрации фирмы (Městský soud).
  • Как только эта инстанция утвердит регистрацию, временный р/с закроется и откроется постоянный.
  • Обратиться в Налоговое управление (Finanční úřad), которое внесет данные о компании в реестр и присвоит ИНН (индивидуальный номер юрлица для уплаты налогов).
  • Кода компания будет открыта, ее владелец может рассчитывать на долговременную визу, а в дальнейшем – и на вид на жительство и чешское гражданство.

Конечно, не все так легко и радужно, как кажется, но ведь и под лежачий камень вода не течет. Нужно начинать и пробовать.

 
 
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Чехия считается одной их благоприятных стран для ведения бизнеса в мире и стоит на 30 ступени в одноименном рейтинге агентства Doing business в 2019 году. Количество...
 
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