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Как открыть бизнес в Чехии
Источник материала: БДГ
Чехия считается одной их благоприятных стран для ведения бизнеса в мире и стоит на 30 ступени в одноименном рейтинге агентства Doing business в 2019 году. Количество инвесторов увеличивается благодаря активно развивающейся экономике. Чехия находится практически в центре Европы, гражданам из соседних стран удобно и недорого добраться до Праги, билеты тоже дешевые (например, здесь:
Какие виды бизнеса открыть
Сказать, что денежный поток у предпринимателей увеличивается в геометрической прогрессии, нельзя. Депозитные банковские ставки составляют от 3 до 5 % годовых, а прибыль часто бывает 6% годовых, что, впрочем, не отпугнет серьезного инвестора.
Но в стране все спокойно, инфляция не зашкаливает, и можно быть спокойным по поводу налоговой базы. Среди преимуществ бизнес-атмосферы можно назвать такие:
Чехия легко принимает для участия в экономике иностранных граждан, поэтому открыть бизнес в этой стране несложно. Для зарубежных предпринимателей нет каких-то ограничений, у них – такие же права и условия для деятельности, как и у чехов.
Чехия входит в Евросоюз, поэтому есть большая возможность найти клиентов и партнеров из Германии, Польши, Австрии, участвовать в инвестиционных программах. Рынок товаров и услуг автоматически расширяется.
Форматы и открытие бизнеса
Как и в странах СНГ, в Чешском государстве можно зарегистрировать предпринимательство, торговую или туристическую фирму, ООО, АО. Кстати, при открытии общества с ограниченной ответственностью требуется только один учредитель, что еще больше упрощает начальный этап бизнеса.
В Чехию предприниматели едут чаще для расширения своей деятельности, чем для открытия нового бизнеса. Это и понятно – начиная работать в этой стране, они приобретают новые возможности и рынки сбыта.
В числе требований для открытия ИП: возраст старше 18 лет, высшее профильное образование, отсутствие судимостей и долгов на родине (в том числе неуплаченных налогов), физическая дееспособность.
Чтобы начать работу, нужно:
Конечно, не все так легко и радужно, как кажется, но ведь и под лежачий камень вода не течет. Нужно начинать и пробовать.
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Чехия считается одной их благоприятных стран для ведения бизнеса в мире и стоит на 30 ступени в одноименном рейтинге агентства Doing business в 2019 году. Количество...
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