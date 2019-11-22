Как открыть бизнес в Чехии

Чехия считается одной их благоприятных стран для ведения бизнеса в мире и стоит на 30 ступени в одноименном рейтинге агентства Doing business в 2019 году. Количество инвесторов увеличивается благодаря активно развивающейся экономике. Чехия находится практически в центре Европы, гражданам из соседних стран удобно и недорого добраться до Праги, билеты тоже дешевые (например, здесь: https://tickets.kz/ ).

Какие виды бизнеса открыть

Сказать, что денежный поток у предпринимателей увеличивается в геометрической прогрессии, нельзя. Депозитные банковские ставки составляют от 3 до 5 % годовых, а прибыль часто бывает 6% годовых, что, впрочем, не отпугнет серьезного инвестора.

Но в стране все спокойно, инфляция не зашкаливает, и можно быть спокойным по поводу налоговой базы. Среди преимуществ бизнес-атмосферы можно назвать такие:

Прозрачность законодательной базы для ИП.

Комфортные условия для ведения деятельности.

Низкий уровень коррупции и вообще преступности.

Лояльность налогообложения.

Невысокие кредитные ставки.

Чехия легко принимает для участия в экономике иностранных граждан, поэтому открыть бизнес в этой стране несложно. Для зарубежных предпринимателей нет каких-то ограничений, у них – такие же права и условия для деятельности, как и у чехов.

Чехия входит в Евросоюз, поэтому есть большая возможность найти клиентов и партнеров из Германии, Польши, Австрии, участвовать в инвестиционных программах. Рынок товаров и услуг автоматически расширяется.

Форматы и открытие бизнеса

Как и в странах СНГ, в Чешском государстве можно зарегистрировать предпринимательство, торговую или туристическую фирму, ООО, АО. Кстати, при открытии общества с ограниченной ответственностью требуется только один учредитель, что еще больше упрощает начальный этап бизнеса.

В Чехию предприниматели едут чаще для расширения своей деятельности, чем для открытия нового бизнеса. Это и понятно – начиная работать в этой стране, они приобретают новые возможности и рынки сбыта.

В числе требований для открытия ИП: возраст старше 18 лет, высшее профильное образование, отсутствие судимостей и долгов на родине (в том числе неуплаченных налогов), физическая дееспособность.

Чтобы начать работу, нужно:

Зарегистрировать компанию у нотариуса (notářský zápis), что будет стоить 3000-4000 крон.

Оформить регистрацию в Управлении по предпринимательской деятельности (živnostenský úřad).

Открыть в банке временный расчетный счет и положить на него уставный капитал.

Отнести (послать) документы в Торговый суд для регистрации фирмы (Městský soud).

Как только эта инстанция утвердит регистрацию, временный р/с закроется и откроется постоянный.

Обратиться в Налоговое управление (Finanční úřad), которое внесет данные о компании в реестр и присвоит ИНН (индивидуальный номер юрлица для уплаты налогов).

Кода компания будет открыта, ее владелец может рассчитывать на долговременную визу, а в дальнейшем – и на вид на жительство и чешское гражданство.

Конечно, не все так легко и радужно, как кажется, но ведь и под лежачий камень вода не течет. Нужно начинать и пробовать.