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Электробусы "Белкоммунмаш" будут собирать в Великобритании?

23.11.2019 17:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ОАО "УКХ "Белкоммунмаш" подписало с британской компанией CAD CAM Automotive соглашение о создании своего сборочного производства электробусов в Великобритании.

Подписание документа состоялось в Лондоне в присутствии премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

"Как отметил Сергей Румас на встрече с управляющим директором компании CAD CAM Automotive Мартином Уилером, Великобритания ставит перед собой амбициозные цели для перехода на экологически чистый транспорт - от создания в городах зон Zero Emissions до полного запрета продаж автомобилей на газомоторном топливе к 2040 году", - проинформировали в пресс-службе.

Поэтому, продолжили там, Румас полагает, что "компании, которые сегодня займутся производством экологически чистых автомобилей, получат в будущем большое преимущество".

"Пилотный проект по эксплуатации белорусского электробуса в Великобритании, который начнется в ближайшее время, покажет преимущества этого вида транспорта и поможет убедиться нашим британским партнерам, что Беларусь способна производить качественные электробусы", - отметил премьер-министр.


При условии организации устойчивого сбыта объемы сборки могут достигнуть до 300 единиц в год. "Наверное, и 300 электробусов - это не предел, но сейчас важно сделать первый шаг", - считает Румас.

Мартин Уилер в свою очередь отметил, что сборочное производство станет хорошей возможностью показать белорусские технологии в Великобритании.

"Это очень интересное время, очень большие возможности для развития электротранспорта в настоящее время в Великобритании. Сейчас происходят большие изменения на британском рынке традиционных автомобилей, и рынок автобусов будет очень развиваться особенно интенсивно. Это большая возможность в том числе показать белорусские технологии в Великобритании в то время, когда рынок к этому по-настоящему готов. Это для нас первый шаг к дальнейшим длительным отношениям", - сказал управляющий директор CAD CAM Automotive.

Как сообщалось, в Лондоне в минувшую пятницу белорусская делегация во главе с премьер-министром приняла участие в инвестиционном форуме "Восточного партнерства".
 
 
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ОАО "УКХ "Белкоммунмаш" подписало с британской компанией CAD CAM Automotive соглашение о создании своего сборочного производства электробусов в Великобритании.
 
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