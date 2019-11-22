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Запеченный гусь, луковые пирожные и сосиска в вафельном «панцире». Самые аппетитные подробности с масштабного фудкорта «Дажынак»
23.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Сделать праздник не только красивым и зрелищным, но еще и вкусным – задача, с которой удалось справиться мастерам кулинарных дел. Две улицы районного центра на время
Любителям традиционной кухни предложили шашлык из свинины, картофель фри и колбаски-гриль. Для тех же, кто хочет попробовать что-то особенное, кулинары приготовили гастрономические сюрпризы в виде луковых пирожных, печеночных тортиков, зраз и биточков в новой интерпретации – с ананасом и курицей.
– К «Дажынкам» мы подготовили большое количество новинок, в основном сделали упор на готовые блюда и полуфабрикаты в разных заливках и маринадах, которые были раньше популярны в белорусских деревнях. Например, делаем настоящую деревенскую колбасу, в которой соотношение мяса – 80% свинина, 20% говядина. Разлетается такая продукция очень быстро, – рассказала товаровед Сморгонского филиала Гродненского областного потребительского общества Ольга Жилко.
Помимо мясной и рыбной продукции кулинары Гродненщины предложили гостям «Дажынак» большое количество оригинальных сладостей. Один из главных символов сегодняшнего праздника – сдобный каравай. Он поражал прохожих красотой и оригинальностью исполнения.
– Мы привезли на праздник свою традиционную выпечку – «Павловские караваи», – рассказала гостья из Слонимского района Дарья Кириенко. – Внимания к нашей продукции сегодня было очень много – все интересуются, спрашивают, просят сфотографироваться. У нас есть особенный обряд встречи, в котором мы используем наш традиционный каравай. Сегодня мы его показали.
Гостей праздника отнюдь не смутила холодная погода, поэтому местную кухню многие дегустировали здесь же, в уютных импровизированных кафе под открытым небом.
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Запеченный гусь, луковые пирожные и сосиска в вафельном «панцире». Самые аппетитные подробности с масштабного фудкорта «Дажынак»
Сделать праздник не только красивым и зрелищным, но еще и вкусным – задача, с которой удалось справиться мастерам кулинарных дел. Две улицы районного центра на...
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