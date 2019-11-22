Владимир Кравцов: «В этом году труженики сельского хозяйства Гродненской области получили хороший результат»

Источник материала: Вороновская газета





Председатель облисполкома Владимир Кравцов дал высокую оценку сельскохозяйственной отрасли региона: результат, полученный в этом году, – достойный. Это он отметил во время общения с журналистами на областном фестивале-ярмарке тружеников села «Дажынкі-2019», который проходит в Сморгони.

– Сегодня мы подводим итоги сельскохозяйственного года. У земледельцев, несмотря на все капризы погоды, хороший «каравай», – отметил губернатор. – В этом году мы получили около 1,5 миллиона тонн зерновых культур, а это полторы тонны на каждого проживающего в Гродненской области. Достойный результат.







Как сказал Владимир Кравцов, важно, что в этом году в регионе собрали и большой урожай сахарной свеклы: 1 миллион 700 тысяч тонн, при очень хорошей урожайности – 533 центнера с гектара. А в некоторых передовых хозяйствах, например, как в СПК «Свислочь», урожайность и вовсе была тысячу центнеров с гектара.

Хороший результат по рапсу и в возделывании льна: 160 тысяч тонн рапса с урожайностью около 30 центнеров с гектара и 25 тысяч тонн льнотресты. В последнем случае, это гарантия стабильной работы льнозаводов Гродненской области.





– Говоря о льняной отрасли, важно отметить, что регион получил хорошую оценку из уст Президента Беларуси, который не так давно посещал Гродненщину и был на Кореличском льнозаводе, – продолжил Владимир Кравцов. – Можно перечислять и другие достижения, но хочется отметить, что этими результатами мы заложили хорошую основу, чтобы в зимний период получать необходимый нам результат в молочной и мясной отраслях, а также на предприятиях переработки.Тем самым мы обеспечиваем финансовую стабильность всего агропромышленного комплекса Гродненской области и, конечно, вносим свой вклад в продовольственную безопасность страны. За всеми этими достижениями и результатами – люди. Простые хлеборобы, земледельцы, работники животноводства и представители многих других профессий, которые своим трудом помогли достичь таких результатов. И сегодня мы на нашем традиционном фестивале-ярмарке чествуем наиболее отличившихся тружеников.







Урожай 2019 года собран. И даже заложена основа под будущие достижения, чтобы, как отметил руководитель области, и в следующем году сработать достойно. Получить урожай даже лучше нынешнего.

Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА

Фото: Артема ТУРЛАЯ https://grodnonews.by