ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владимир Кравцов: «В этом году труженики сельского хозяйства Гродненской области получили хороший результат»

23.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Владимир Кравцов: «В этом году труженики сельского хозяйства Гродненской области получили хороший результат»

Председатель облисполкома Владимир Кравцов дал высокую оценку сельскохозяйственной отрасли региона: результат, полученный в этом году, – достойный. Это он отметил во время общения с журналистами на областном фестивале-ярмарке тружеников села «Дажынкі-2019», который проходит в Сморгони.

– Сегодня мы подводим итоги сельскохозяйственного года. У земледельцев, несмотря на все капризы погоды, хороший «каравай», – отметил губернатор. – В этом году мы получили около 1,5 миллиона тонн зерновых культур, а это полторы тонны на каждого проживающего в Гродненской области. Достойный результат.

Владимир Кравцов: «В этом году труженики сельского хозяйства Гродненской области получили хороший результат»

Как сказал Владимир Кравцов, важно, что в этом году в регионе собрали и большой урожай сахарной свеклы: 1 миллион 700 тысяч тонн, при очень хорошей урожайности – 533 центнера с гектара. А в некоторых передовых хозяйствах, например, как в СПК «Свислочь», урожайность и вовсе была тысячу центнеров с гектара.

Хороший результат по рапсу и в возделывании льна: 160 тысяч тонн рапса с урожайностью около 30 центнеров с гектара и 25 тысяч тонн льнотресты. В последнем случае, это гарантия стабильной работы льнозаводов Гродненской области.

Владимир Кравцов: «В этом году труженики сельского хозяйства Гродненской области получили хороший результат»

– Говоря о льняной отрасли, важно отметить, что регион получил хорошую оценку из уст Президента Беларуси, который не так давно посещал Гродненщину и был на Кореличском льнозаводе, – продолжил Владимир Кравцов. – Можно перечислять и другие достижения, но хочется отметить, что этими результатами мы заложили хорошую основу, чтобы в зимний период получать необходимый нам результат в молочной и мясной отраслях, а также на предприятиях переработки.Тем самым мы обеспечиваем финансовую стабильность всего агропромышленного комплекса Гродненской области и, конечно, вносим свой вклад в продовольственную безопасность страны. За всеми этими достижениями и результатами – люди. Простые хлеборобы, земледельцы, работники животноводства и представители многих других профессий, которые своим трудом помогли достичь таких результатов. И сегодня мы на нашем традиционном фестивале-ярмарке чествуем наиболее отличившихся тружеников.

Владимир Кравцов: «В этом году труженики сельского хозяйства Гродненской области получили хороший результат»

Урожай 2019 года собран. И даже заложена основа под будущие достижения, чтобы, как отметил руководитель области, и в следующем году сработать достойно. Получить урожай даже лучше нынешнего.

#дажынкі 2019
Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА
Фото: Артема ТУРЛАЯ
https://grodnonews.by
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель облисполкома Владимир Кравцов дал высокую оценку сельскохозяйственной отрасли региона: результат, полученный в этом году, – достойный. Это он...
 
Новости дня
Новости разные
 
Девушки-бараночницы, дрессированный медведь и роскошная карета Огинских. Что можно было увидеть во время театрализованной прогулки по Сморгони
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
23.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика