Девушки-бараночницы, дрессированный медведь и роскошная карета Огинских. Что можно было увидеть во время театрализованной прогулки по Сморгони

Источник материала: Вороновская газета





Особый колорит «Дажынак» ощущался во время прогулки по пешеходному бульвару , который расположился на одной из центральных улиц Сморгони. Внимание гостей праздника привлекло театрализованное представление, которое помогло лучше узнать город и его историю. Здесь можно было встретить девушек-бараночниц, большого бурого медведя и средневековых дам, прогуливающихся в сопровождении своей свиты.





После фотографии на память, актеры в костюмах предложили узнать интересные факты из истории Сморгони.

Оказалось, что раньше особой популярностью пользовались несколько видов театрализованного представления с… медведем. Одного из них, пожалуй, самого известного, показали сегодня на «Дажынках». Это комедийное выступление с животным, в котором медведь участвовал в разных сценках – приветствовал зрителей, танцевал и выполнял разные команды скомороха. Их скорое приближение можно было узнать по звону посоха медвежатника, на верхушке которого закреплены металлические цепи.





Видимо, не зря медведь является главным символом Сморгони, он, кстати, изображен на гербе районного центра. Косолапый прославил город в то время, когда здесь располагалась медвежья академия.





Продвигаясь ближе к эпицентру праздника, мы заметили девушек в средневековых костюмах. Пока одна филигранно выводила иголкой с нитью замысловатый узор на канве, другая предложила погадать. Для гадания выбрали сборник переводов произведений финских авторов. Работники Сморгонской центральной районной библиотеки заверили, что предсказания по этой книге всегда сбываются.





– Попробовали погадать, – все оказалось в точку, даже сама не ожидала, – с восторгом рассказала жительница Сморгони Алена Шульжицкая. – Мы с ребенком пришли в центр совсем ненадолго и сразу же, оказавшись на пешеходном бульваре, окунулись в праздничную атмосферу. Кругом музыка, песни, танцы… Особенно понравилось театрализованное представление, благодаря которому можно узнать историю нашего города.









Ловко лавировали в толпе гостей девушки-бараночницы. Они предложили угоститься свежими и румяными баранками, а после рассказали, что буквально сто лет назад Сморгонь являлась центром производства этого сдобного лакомства. Сморгонские баранки пользовались спросом на рынках в Вильнюсе, Варшаве, Санкт-Петербурге.







Необычно смотрелась на пешеходном бульваре и белая роскошная карета, как в сказке о Золушке. На ней из Залесья приехали Огинские, чтобы поздравить жителей и гостей города с «Дажынками».

Но, словно по мановению волшебной палочки, через несколько часов все персонажи исчезли. Где их можно будет увидеть в следующий раз, пока остается загадкой.

Юлия ТИМОЩУК

Фото: Артема ТУРЛАЯ и Вадима ГОЛОТИКА https://grodnonews.by