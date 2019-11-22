«Земля и люди». Комбайнеры, агрономы, механизаторы стали героями уникальной фотовыставки на «Дажынках»

Источник материала: Вороновская газета





Настоящим украшением фойе Центра культуры в Сморгони, где проходила торжественная церемония чествования передовиков, стала фотовыставка «Земля и люди». В экспозиции – лучшие кадры на сельскохозяйственную тематику, сделанные в самых разных уголках Принеманья. С ней непременно знакомились все участники торжества. Особое внимание фотовыставке уделили почетные гости: председатель облисполкома Владимир Кравцов, помощник президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук, первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук, заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, руководители силовых ведомств.









Выставка – один из итогов творческого фотоконкурса, который уже традиционно проводит Гродненское областное отделение Белорусского союза журналистов. На снимках – будни и праздники аграриев, животноводов, садоводов, механизаторов. Одним словом, всех, кто день за днем вносит свой вклад в продовольственную безопасность Беларуси. Вместе с ними на праздничную сцену также вышли представители газет, победивших в творческим конкурсе. На первом месте в нынешнем году – «Воранаўская газета». На втором – Кореличская районная газета «Полымя». Замыкает тройку лидеров «Астравецкая праўда». Победители отмечены дипломами и ценными призами.





– У нас сельскохозяйственный район, и аграрная тема особенно актуальна. Конечно, интересно снимать. С каждым годом наши поля все красивее. Техника лучше, современнее. Более крепкими становятся хозяйства. Приятно работать и год за годом видеть, как все меняется. Людьми, конечно, восхищаешься: работают по 12-15 часов, – рассказывает фотокорреспондент «Воранаўскай газеты» Олег Бельский и делится своими секретами хорошего кадра: – Когда идет уборка, у тебя есть от силы 5 минут, чтобы сделать снимок. Потому что каждая минута – это задержка комбайна. Еще когда едешь, нужно продумать, что и как будешь снимать.







Фотографии, самые удачные ракурсы и сюжеты обсуждали журналисты и фотокорреспонденты. И наверняка строили планы на будущий год. Еще пару месяцев – и в сельском хозяйстве вновь наступит жаркая пора: посевная. Уже будущего, 2020 года. Как и прежде, не останутся без внимания все отрасли сельского хозяйства. А героями вновь станут механизаторы, агрономы, комбайнеры, операторы машинного доения, полеводы, садоводы, работники предприятий перерабатывающей промышленности. Все те, кто добросовестно и честно трудится на благо родного края.

Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА

Фото: Артема ТУРЛАЯ https://grodnonews.by