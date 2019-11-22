Быстрые и сильные: на «Дажынках» в Сморгони кинологический центр показал, как служебные собаки задерживают преступников

Источник материала: Вороновская газета





В Сморгони в рамках праздника «Дажынкі-2019» кинологический центр войсковой части 2044 устроил для гостей показательное выступление.



























Благодаря своей по-настоящему увлекательной зрелищности это событие моментально собрало публику. Кинологи продемонстрировали, как происходит задержание преступника с помощью служебной собаки (немецких и бельгийских овчарок). Кстати, после выступления все желающие могли сфотографироваться с четвероногими «сотрудниками». Особенно дети были рады данной возможности: они с радостью и безбоязненно гладили псов.

Ксения КУЛИКОВА

Фото: автора и Артема ТУРЛАЯ https://grodnonews.by