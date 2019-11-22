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Быстрые и сильные: на «Дажынках» в Сморгони кинологический центр показал, как служебные собаки задерживают преступников
23.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Сморгони
Благодаря своей по-настоящему увлекательной зрелищности это событие моментально собрало публику. Кинологи продемонстрировали, как происходит задержание преступника с помощью служебной собаки (немецких и бельгийских овчарок). Кстати, после выступления все желающие могли сфотографироваться с четвероногими «сотрудниками». Особенно дети были рады данной возможности: они с радостью и безбоязненно гладили псов.
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Быстрые и сильные: на «Дажынках» в Сморгони кинологический центр показал, как служебные собаки задерживают преступников
В Сморгони в рамках праздника «Дажынкі-2019» кинологический центр войсковой части 2044 устроил для гостей показательное выступление. Благодаря своей по-настоящему...
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