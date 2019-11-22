Говорят участники праздника аграриев «Дожинки-2019», делегаты из Вороновского района

Источник материала: Вороновская газета











Николай Розум, председатель Вороновского райисполкома:

— В целом я рад за наш район. Думаю, сегодня его достойно представили земляки: испекли красивый каравай, организовали оригинальное подворье. Что касается сельского хозяйства, текущий год для него сложился неплохо. Труженики сельхозпредприятий достигли хороших результатов в производстве молока, мяса. Молодцы и руководители хозяйств, и коллективы. Трудились на земле не покладая рук, без посторонней помощи. Конечно же, мы будем рады, если к нам придет спонсором Гродненский мясокомбинат. Мы ждем его — это, считаю, станет хорошим подспорьем для дальнейшего развития сельхозпредприятий района.

Александр Ясинский, первый заместитель председателя Вороновского райисполкома, начальник райсельхозпрода:

— На сегодняшний день в сельском хозяйстве все работы завершены. Самое время подвести итоги, наметить задачи на следующий год. Раз будем с хлебом — можно немного отдохнуть, с отличным настроением послушать выступление артистов. Однако расслабляться не стоит. У нас есть к чему стремиться: нужно приложить больше усилий, чтобы войти хотя б в пятерку лидеров Гродненщины.







Андрей Бурнос, председатель КСУП «Мисевичи»:

— Как руководитель на «Дожинках» я впервые. Думаю, мое присутствие здесь говорит само за себя: хозяйство сработало на хороший результат. По сравнению с прошлым годом мы произвели 111% молока, 114% — мяса, больше намолотили зерна и рапса. Это достижения всего коллектива сельхозпредприятия. Уверен, нужно верить в себя, свои силы, в свою команду, тогда все получится.







Иосиф Зубович, водитель КСУП «Мисевичи»:

— Проработали мы на славу. Собрали хороший урожай, душа радуется. В нашем хозяйстве работаю пять лет. На соревнованиях по отвозке зерна в районе всегда занимал призовые места, был вторым или третьим в области. В этом году поднажал — и стал первым. Очень приятно, что столь высоко оценили мой труд на земле.







Мария Шостак, оператор звена молочно-товарной фермы «Кемейши» КСУП «Дотишки»:

— Этот год для меня особый. В первый раз в Вороновском районе я вышла в лидеры по удою молока. Горжусь тем, что меня пригласили на областные «Дожинки». Это все, конечно же, станет хорошим стимулом для дальнейшей работы и новых достижений.







Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.