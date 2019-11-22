Как магазины заставляют нас тратить больше по скидкам

Источник материала: Tut.by

Настоящие распродажи случаются редко. Вот топ популярных уловок магазинов, которые заставляют нас купить больше, а желательно — и подороже, повесив табличку SALE.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

1. Скидка, которой не было

Целый класс уловок. Самая популярная — повесить новый ценник, на котором зачеркнута цена, которой никогда не было. А «цена со скидкой» — это просто реальная, неизменная стоимость товара. Продавцы знают, что большинство покупателей не отслеживают цены, и эта уловка работает.

Можно просто переклеить ценник. Вы видите ценник с оранжевой или розовой наклейкой и думаете, что это цена со скидкой. Но если снять наклейку, под ней может оказаться та же цифра, а иногда и меньшая — в итоге мы даже переплачиваем.

Бывает, что магазин снижает цену на неходовые размеры. Вот вы видите ценник, меряете, идете к кассе, где узнаете, что скидка была только на 36 и 45 размер.

Нередко можно увидеть два ценника на одной вещи, а на них разные цифры. Учитывая распродажу, вы думаете, что правильный ценник - тот, на котором стоит меньшая цифра. Но кассе выясняется, что все наоборот. Многие не обращают на это внимания, так как покупают несколько вещей сразу.

Еще одна уловка — обещание скидки, а по факту предложение получить карту клиента. Вы приходите в магазин, рассчитывая на сниженную цену, и узнаете, что она только по карте, которую вам готовы оформить. Это обмен ваших личных данных на скидку.

Как противостоять?

Если действительно хотите сэкономить, отслеживайте цены — зайдите на сайт магазина за пару дней до глобальной распродажи, потом сможете сравнить. Не стесняйтесь уточнять цену на кассе, следите за тем, по какой цене вам «пробивают» товар. Не бойтесь отклеить новый яркий ценник и посмотреть, что было раньше.

2. Оптом дешевле

Часто магазины предлагают купить несколько одинаковых вещей якобы со скидкой. В пересчете на единицу товара разница в цене может быть очень маленькая, а может и вовсе отсутствовать. Тем не менее вы купили несколько одинаковых товаров, которые, скорее всего, в таком количестве не нужны.

А иногда вам предлагают купить n вещей и одну из них получить в подарок. Естественно, самую дешевую. Предложение звучит на кассе, и вы покупаете какую-нибудь бесполезную мелочь.

Та же история с необходимостью довести покупку до определенной суммы, чтобы получить карту клиента или баллы на следующую покупку.

Как противостоять?

Здесь главный совет — не поддаваться ажиотажу. Скорее всего, вам не нужны пять одинаковых закладок для книги или три пары носков красного цвета. Остановитесь и посчитайте, сколько каждый товар стоит в действительности, экономите ли вы на самом деле.

3. Яркие надписи

Слова «Акция», «Распродажа» и «Тотальный SALE» позволяют покупателю легче расставаться с деньгами. Вы верите, что экономите, и покупаете больше, а иногда и по более высокой цене.

При этом магазин может объявить распродажу, даже если скидка установлена всего на один товар. А вы уже настроились и готовы покупать.

Как противостоять?

Ищите скидки на то, что вам действительно нужно — посещайте сайты магазинов и маркетплейсов. Загляните в приложение банка — там могут быть спецпредложения. Например, повышенный кэшбэк от партнеров, скидка на первую покупку или покупку на определенную сумму.

Выводы

Экономия должна быть осознанной, а на это нужно время. Поэтому большая часть коммерческих уловок рассчитана на то, что подумать вы не успеете. На самом деле вы все успеете даже без спонтанных покупок у кассы.