«Мисс Беларусь-2020»: региональный кастинг прошел в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Высокие каблуки, легинсы в обтяжку и минимум макияжа. Этот традиционный для модельного кастинга образ примерили на себя сегодня 18 девушек, претендующих на участие в национальном конкурсе «Мисс Беларусь – 2020». В Бресте «смотрины» красавиц прошли в городском центре культуры.









Еще за час до старта длинноногие брюнетки, блондинки и шатенки уже вовсю вышагивают по подиуму, тренируя проходку, повороты и даже улыбку. Преподаватель искусства дефиле Марина Цундер не делает поблажек своим подопечным: в десятый раз просит держать руку на талии, прямо указывает на все косяки девочек и заставляет их убрать с черных футболок чуть ли не каждый случайно упавший волосок. Ведь у будущей «мисс» должно быть идеально всё.









За кулисами обстановка на редкость спокойная: конкурсантки не поправляют прически и не пудрят нервно носики. Потому что для многих из них участие в подобных кастингах – дело привычное.





– Это уже моя третья попытка попасть на конкурс «Мисс Беларусь», – поделилась с Zarya.by 21-летняя Анна Черногор из Березы – студентка БрГУ им. А.С. Пушкина. – В первый раз жюри сказало, что я слишком маленькая. На момент кастинга мне действительно было всего лишь 17 лет. А во второй раз я уже сама вынуждена была покинуть проект, хотя успешно прошла и городской, и областной этапы. Виной всему стала травма колена, из-за нее я не смогла даже встать на каблуки. Вот и сегодня я не на шпильках. Но всё компенсирует мой и без того высокий рост – 182 сантиметра.





Не первый раз пытается стать «Мисс Беларусь» и 23-летняя брестчанка Екатерина Ничишина. Два года назад девушка дошла до полуфинала проекта, попав в топ-100 его участниц.





– А нынешний конкурс, к сожалению, уже последний для меня. Дальше просто не прохожу по возрасту, – говорит Екатерина, которая давно в моделинге и в случае провала не собирается завязывать с подиумом. – Я окончила модельную школу Сергея Нагорного, постоянно участвую в съемках и показах. Поэтому для меня «Мисс Беларусь» – это, прежде всего, конкурс возможностей: еще раз показать себя и получить еще больше опыта, который пригодится в дальнейшей работе.





Прокачать свой модельный скилл пришла на кастинг и 19-летняя Мария Кулешова. Родом из деревни Киселевцы Кобринского района, сейчас девушка учится в Брестском государственном музыкальном колледже имени Гр. Ширмы, где играет в оркестре народных инструментов на балалайке.





– Также играю на аккордеоне и фортепиано, – рассказала нам за кулисами самая длинноволосая красавица, которая не стригла свои косы с пяти лет. – А еще увлекаюсь спортом: волейболом, баскетболом, настольным теннисом. И люблю вышивать.





Однако, оказавшись перед членами жюри, Маша не стала перечислять все свои разносторонние таланты, предпочтя остановиться на самом главном – успехах на подиуме. В феврале девушка представляла Беларусь на конкурсе «Мисс Евразия, который проходил в Минске, а в октябре вернулась из Китая, где участвовала в финале международного конкурса «Мисс Туризм».





Своими достижениями в моделинге может похвастать и 19-летняя студентка БрГТУ Влада Водянова, которая с 14 лет стала заниматься в школе Сергея Нагорного. А в пятнадцать уже получила приглашение от модельного агентства уехать на время поработать фотомоделью в Японии.

– «Мисс Беларусь» – это не первый мой конкурс красоты, – бойко рапортует судьям Влада. – В 2018 году я участвовала в конкурсе «Королева Весна», где взяла несколько титулов. Стала первой вице-мисс на республике и защищала честь страны на международном этапе.

Влада Водянова учится на программиста. Также среди конкурсанток есть будущие юрист, режиссер и учитель иностранных языков. Некоторые из участниц уже работают. На кастинг пришли мастер по наращиванию ресниц, графический дизайнер и даже военнослужащая: Анастасия Гурина – настоящее украшение пункта пропуска «Варшавский мост».





Рассказывая свои «легенды», многие красавицы подробно описывают свои увлечения: каждая вторая девушка занимается танцами. Но, как правило, жюри не довольствуется заранее подготовленной речью. Некоторых интервьюируемых засыпают вопросами. Но каверзных и неудобных в этот раз немного.

Того, кто спотыкается на каждом слове, вводят в ступор банальным:

– Вы любите читать? Кто ваш любимый писатель?

Того, кто вспоминает в контексте кастинга избитую фразу про риск и шампанское, спрашивают:

– А вы пьете алкогольные напитки?

Заядлую «путешественницу» просят назвать список стран, где она побывала. У девушки, которая обещает в случае выигрыша бросить работу и заняться модельным бизнесом, интересуются, как звать «Мисс Беларусь – 2018».





– На этом конкурсе довольно жесткие критерии отбора, – прокомментировала в перерыве член жюри – руководитель модельной школы Сергея Нагорного Екатерина Васюкович. – Помимо привлекательных внешних данных, девушка, которая будет представлять наш город на конкурсе «Мисс Беларусь», должна обладать еще и хорошим интеллектом. Поэтому при выборе претенденток я обращаю большое внимание на их интервью. Если эти девочки пройдут дальше, то должны уметь грамотно и толково отвечать на вопросы, чтобы завоевать титул не только благодаря своей внешности, но и благодаря эрудиции и уму.





Екатерина не отрицает, что стандартные данные: рост не менее 174 сантиметров, а также параметры, приближенные к 90Х60Х90, для участниц тоже важны. Но гораздо большее значение на этом проекте имеют именно черты лица. Поскольку «Мисс Беларусь» – классический конкурс красоты, то в приоритете – правильные пропорции.

































































































































































По результатам брестского кастинга судьи выбрали семь девушек, которых пригласили в следующий тур. В областном этапе конкурса, который пройдет в феврале на сцене Брестской филармонии, примут участие Светлана Василюк, Влада Водянова, Эвелина Волощик, Юлия Иовлева, Екатерина Ничишина, Екатерина Семенова и Анастасия Гурина. В качестве приза девушки получили сертификаты на 200 рублей от известных брестских фирм «NELVA», «BURVIN» и «PANDA».