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Завтра дорожает автомобильное топливо

23.11.2019 18:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 24 ноября в Беларуси дорожает бензин и дизельное топливо. Цены увеличатся на одну копейку. Бензин АИ-92 будет стоить 1,59 руб., АИ-95 — 1,69 руб., АИ-98 — 1,91 руб., а дизельное топливо — 1,69 руб. Такую новость сообщили в «Белнефтехиме».

Завтра дорожает автомобильное топливо

«С учетом роста на 10 процентов цены нефти, приобретаемой белорусскими НПЗ в ноябре текущего года по отношению к октябрю, в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение сырья стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 24 ноября 2019 года увеличивается на 1 копейку», — объяснили ситуацию в «Белнефтехиме».

Нынешние цены на топливо в Беларуси держались без изменений с 29 сентября. По сравнению с началом 2019 года бензин АИ-95 и дизельное топливо подорожали на 15 копеек, а бензин АИ-92 — на 16 копеек.

Напомним, в начале ноября премьер-министр страны Сергей Румас заявил, что на сегодняшний день каких-то предпосылок повышать цены на топливо нет. При этом он уточнил: «Если произойдут какие-то скачки — возможно, плавное повышение продолжится».

 
Теги: Новости
 
 
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  С 24 ноября в Беларуси дорожает бензин и дизельное топливо. Цены увеличатся на одну копейку. Бензин АИ-92 будет стоить 1,59 руб., АИ-95 — 1,69 руб., АИ-98 — 1,91 руб., а...
 
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