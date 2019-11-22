Остановка безопасности

Источник материала: Новости Волковыска

Научить ребенка безопасности – задача непростая и делать это нужно с самых маленьких лет. В детстве формируется культура безопасности на всю жизнь.

В Волковыске по улице Панковой по инициативе районного отдела по чрезвычайным ситуациям появилась обновленная остановка общественного транспорта. И остановка не простая, а «безопасная».

Мультипликационные герои мультфильма «Волшебная книга» объясняют ребятам простые, но очень важные истины, что нужно быть осторожными и внимательными, беречь свою жизнь и здоровье. Так объясняют спасатели цель создания остановки безопасности.

Теперь никакая непогода и время ожидания городского транспорта не смогут доставить дискомфорт взрослым и детям. И вернувшись домой, родители вместе с детьми с интересом посмотрят мультсериал о безопасности, в котором дети вместе с героями мультфильма научатся быть осторожными и внимательными.

Конечно, невозможно предусмотреть все ситуации и дать советы на все случаи жизни. Но научить ребенка быть осторожным можно и нужно. И никто не сможет это сделать лучше, чем родители. Ведь именно внимание, любовь и забота родителей является самой надежной и лучшей защитой для ребенка.















