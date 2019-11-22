Как Гродно, Лида и Волковыск могли отойти к Польше в 1945 году

В 1945 году к Польше отошли 17 районов Белостокской и 3 района Брестской области - всего 14 300 квадратных километров с населением около 640 тысяч человек. Но был вариант, что БССР могла потерять гораздо большие территории, пишет S13.ru со сслыкой на Свабоду.

В новой серии проекта «Как рисовали белорусские границы» Свобода пишет о пяти вариантах размежевания послевоенной Беларуси и Польши, которые всерьез рассматривались в 1943 году на Тегеранской конференции. Самый радикальный из них оставлял на польской стороне не только Белосток, Львов и Вильнюс, но и Гродно, Лиду, Волковыск.





На основании чего британец Джордж Керзон определил границу между Беларусью и Польшей? Почему в 1919 году Ленин настаивал, чтобы не передавать Белосточчину в состав Польши? Как польские коммунисты выпросили у Сталина вместе с Белосточчиной еще три района Брестской области? И за что Хрущев угрожал Польше забрать обратно Белосток? Обо всем этом читайте в новом выпуске проекта «Как рисовали белорусские границы».

Москва отдала Белосток и часть Беловежской пущи - и на этом считала вопрос с поляками решенным. Польское правительство в эмиграции думало иначе. В августе 1944 года премьер польского эмигрантского правительства, пытаясь убедить Сталина все же оставить Польше хотя бы Львов, в качестве аргумента напомнил о том, что Львов никогда не был русским. Раздраженный Сталин парировал: «Зато Варшава была». И добавил, что полякам пора бы перестать цепляться к уже согласованной 27 июля 1944 года границе - тем более в ситуации, когда решается вопрос не столько о границе, сколько об их независимости.