Каким будет декабрь? Народные приметы

Источник материала: СТВ

25 ноября – Иван Милостивый. Какая погода в этот день, таким будет декабрь. Если облака низко расположены – к похолоданию, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Мокрый снег и -13 ночью. Синоптики рассказали о погоде на неделю

26 ноября – Иван Златоуст. Если порывистый ветер к вечеру затихает – жди потепления.

28 ноября – Гурьев день. Много снега – к хорошему урожаю. А если за окном тепло и идёт дождь или мокрый снег – май будет холодным и ненастным.



