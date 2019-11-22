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Каким будет декабрь? Народные приметы
Источник материала: СТВ
25 ноября – Иван Милостивый. Какая погода в этот день, таким будет декабрь. Если облака низко расположены – к похолоданию, рассказали в программе
26 ноября – Иван Златоуст. Если порывистый ветер к вечеру затихает – жди потепления.
28 ноября – Гурьев день. Много снега – к хорошему урожаю. А если за окном тепло и идёт дождь или мокрый снег – май будет холодным и ненастным.
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25 ноября – Иван Милостивый. Какая погода в этот день, таким будет декабрь. Если облака низко расположены – к похолоданию, рассказали в программе «Плюс-минус». ...
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