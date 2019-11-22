|
В Москве -2, в Киеве около 0. Погода в Европе на неделю с 25 ноября по 1 декабря
Источник материала: СТВ
В Париже синоптики обещают облачно с прояснениями и +12, рассказали в программе
В Мадриде прогнозируют +14, возможен дождь. В Риме будет +19. В Афинах обещают сильный дождь и +18. На 5 градусов прохладнее, зато без дождей ожидается в Анкаре.
+10 будет в Софии. Переменная облачность и около 0 в Прибалтике. Такая же история в Киеве, с поправкой на первый снег.
На 6 градусов теплее в Варшаве. В Москве в начале недели ожидается минус два, зато ясно и без осадков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Париже синоптики обещают облачно с прояснениями и +12, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене ожидается +9 и дожди. В Мадриде прогнозируют +14, возможен дождь....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)