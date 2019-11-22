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В Москве -2, в Киеве около 0. Погода в Европе на неделю с 25 ноября по 1 декабря

23.11.2019 19:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Париже синоптики обещают облачно с прояснениями и +12, рассказали в программе «Плюс-минус»В Вене ожидается +9 и дожди.

В Москве -2, в Киеве около 0. Погода в Европе на неделю с 25 ноября по 1 декабря

В Мадриде прогнозируют +14, возможен дождь. В Риме будет +19. В Афинах обещают сильный дождь и +18. На 5 градусов прохладнее, зато без дождей ожидается в Анкаре.

В Москве -2, в Киеве около 0. Погода в Европе на неделю с 25 ноября по 1 декабря

+10 будет в Софии. Переменная облачность и около 0 в Прибалтике. Такая же история в Киеве, с поправкой на первый снег.

Мокрый снег и -13 ночью. Синоптики рассказали о погоде на неделю

На 6 градусов теплее в Варшаве. В Москве в начале недели ожидается минус два, зато ясно и без осадков.

В Москве -2, в Киеве около 0. Погода в Европе на неделю с 25 ноября по 1 декабря

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В Париже синоптики обещают облачно с прояснениями и +12, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене ожидается +9 и дожди. В Мадриде прогнозируют +14, возможен дождь....
 
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