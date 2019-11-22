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Мокрый снег и -13 ночью. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
Мокрый снег и мороз уже не за горами, рассказали в программе
Оксана Тимофеева, инженер-синоптик Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
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Мокрый снег и мороз уже не за горами, рассказали в программе «Плюс-минус». В начале недели страна окажется на задворках малоподвижного арктического антициклона с...
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