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Мокрый снег и -13 ночью. Синоптики рассказали о погоде на неделю

23.11.2019 19:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мокрый снег и мороз уже не за горами, рассказали в программе «Плюс-минус». В начале недели страна окажется на задворках малоподвижного арктического антициклона с центром над Средней Волгой. А со среды погоду в Синеокой сделает атмосферный фронт из Западной Европы.

Мокрый снег и -13 ночью. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Оксана Тимофеева, инженер-синоптик  Белгидромета:
В начале недели основным погодообразующим фактором в Беларуси останется антициклон, наполненный морозным арктическим воздухом. Температура воздуха в ночные часы будет охлаждаться до -10 -13 градусов, а в дневные часы температура воздуха будет находиться в пределах от слабого минуса до слабого плюса, существенных осадков не ожидается. Со среды погода начнёт меняться, на территорию Беларуси начнут поступать тёплые влажные воздушные массы с Атлантики. Температуры начнут повышаться, пойдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Уже в четверг температуры воздуха превысят нулевые отметки в сторону положительных значений.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

Мокрый снег и -13 ночью. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Мокрый снег и -13 ночью. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Мокрый снег и -13 ночью. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Мокрый снег и -13 ночью. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Мокрый снег и -13 ночью. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Мокрый снег и -13 ночью. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Люди в материале: Оксана Тимофеева
 
 
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Мокрый снег и мороз уже не за горами, рассказали в программе «Плюс-минус». В начале недели страна окажется на задворках малоподвижного арктического антициклона с...
 
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