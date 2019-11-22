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Не поверите! Собака час вела машину кругами и осталась жива

23.11.2019 19:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Автомобиль с собакой за рулем ездил кругами на протяжении часа в американском штате Флорида. Об этом сообщает CNET.

По данным полиции, это произошло после того, как водитель машины вышел из нее, и дверь автомобиля случайно захлопнулась. Внутри остался лабрадор по кличке Макс, который включил заднюю передачу. Машина начала ездить по кругу, в то время как Макс сидел в кресле водителя, пишет Лента.ру.


Очевидица происшествия Анна Саболь (Anne Sabol) рассказала, что не сразу заметила пса. «Сначала я решила, что кто-то сдает назад, потом они продолжили ехать, и я подумала: "Что они делают?" Затем я увидела в машине собаку», — вспомнила она.


На место происшествия прибыли полицейские и пожарные. Когда автомобиль врезался в почтовый ящик и замедлил ход, правоохранители смогли приблизиться к нему и ввели код на панели, расположенной на дверце. Отмечается, что Макс не получил никаких травм.

Ранее собака по кличке Сьерра почуяла раковую опухоль хозяйки и тем самым спасла ей жизнь. Странное поведение пса, а также начавшиеся боли в животе заставили женщину вовремя обратиться за медицинской помощью.
 
 
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Автомобиль с собакой за рулем ездил кругами на протяжении часа в американском штате Флорида. Об этом сообщает CNET.
 
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