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Одолели! Минское «Динамо» одержало победу над «Авангардом»: 2:1

23.11.2019 19:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Команда минского «Динамо» провела сегодня последний матч выездной серии. В Балашихе «зубры» встречались с переехавшим сюда на время омским «Авангардом».

К сожалению, пока на выезде минчане не набрали ни одного очка, уступив «Торпедо» (2:3) и «Спартаку» (2:7). Из-за этого подопечные Крэйга Вудкрофта вновь скатились на последнее место в Западной конференции.

Что касается «Авангарда», то из-за большого количества травм «ястребы» играют нестабильно, но даже это не мешает им находиться в числе лидеров Восточной конференции, пишет sport.tut.by
 
 
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Команда минского «Динамо» провела сегодня последний матч выездной серии. В Балашихе «зубры» встречались с переехавшим сюда на время омским «Авангардом».
 
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