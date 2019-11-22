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В Беларуси появилась четырехвалентная вакцина от гриппа
Источник материала: Партизан
Четырехвалентная французская вакцина от гриппа "Ваксигрипп Тетра" появилась в Беларуси.
Привиться ей можно платно в конце ноября- начале декабря, сообщила на пресс-конференции в Минске в пятницу завотделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вероника Высоцкая.
Данная вакцина имеет особую ценность, так как является единственной четырехвалентной вакциной от гриппа. Прежние вакцины все являлись трехвалентными и защищали, соответственно, от меньшего количество штампов гриппа. Речь о "Грипполе плюс" (Россия), "Инфлюваке" (Нидерланды) и "Ваксигриппе" (Франция), которыми привилось уже 38% белорусов.
Традиционно период активной вакцинации завершается к 1 декабря. Однако учитывая спокойную эпидемиологическую обстановку, Высоцкая утверждает, что желающие могут привиться и несколько позже, пишет
"Сейчас такая ситуация и по эпидемиологии, что мы вполне можем прививать в течение первой половины декабря. Ничего страшного в этом нет — кто хочет эту вакцину, могут привиться", - заявила она журналистам.
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Четырехвалентная французская вакцина от гриппа "Ваксигрипп Тетра" появилась в Беларуси.
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