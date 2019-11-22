В Беларуси появилась четырехвалентная вакцина от гриппа

Вероника Высоцкая. Привиться ей можно платно в конце ноября- начале декабря, сообщила на пресс-конференции в Минске в пятницу завотделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья





Данная вакцина имеет особую ценность, так как является единственной четырехвалентной вакциной от гриппа. Прежние вакцины все являлись трехвалентными и защищали, соответственно, от меньшего количество штампов гриппа. Речь о "Грипполе плюс" (Россия), "Инфлюваке" (Нидерланды) и "Ваксигриппе" (Франция), которыми привилось уже 38% белорусов.









interfax.by Традиционно период активной вакцинации завершается к 1 декабря. Однако учитывая спокойную эпидемиологическую обстановку, Высоцкая утверждает, что желающие могут привиться и несколько позже, пишет





"Сейчас такая ситуация и по эпидемиологии, что мы вполне можем прививать в течение первой половины декабря. Ничего страшного в этом нет — кто хочет эту вакцину, могут привиться", - заявила она журналистам.



