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Группа компаний Игоря Крутого в Беларуси forever? Маэстро может провести и Олимпиаду

23.11.2019 18:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В одном из интервью Александр Лукашенко отметил: в будущем совместно с Россией или же Украиной Беларусь могла бы провести Олимпиаду.

«Если поручит, возьмусь с удовольствием». Игорь Крутой о возможности проведения Олимпиады в Беларуси.



К слову, на II Европейских играх организацией торжественных церемоний открытия и закрытия занимались группа компаний Крутого. Из чего вытекает соответствующий вопрос: а возьмется ли маэстро за Олимпиаду?

- Если президент поручит, возьмусь с удовольствием. Это огромное доверие и ответственность прежде всего, - уверенно ответил Крутой на вопросы журналиста перед предстоящим концертом, что прошел 22 ноября в «Минск-Арене».

Напомним, концерт был юбилейным, благодаря чему и носил символическое название: «В жизни раз бывает 65».
 
Теги: Минск
 
 
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В одном из интервью Александр Лукашенко отметил: в будущем совместно с Россией или же Украиной Беларусь могла бы провести Олимпиаду.
 
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