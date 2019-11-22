Группа компаний Игоря Крутого в Беларуси forever? Маэстро может провести и Олимпиаду

«Если поручит, возьмусь с удовольствием». Игорь Крутой о возможности проведения Олимпиады в Беларуси.













К слову, на II Европейских играх организацией торжественных церемоний открытия и закрытия занимались группа компаний Крутого. Из чего вытекает соответствующий вопрос: а возьмется ли маэстро за Олимпиаду?





- Если президент поручит, возьмусь с удовольствием. Это огромное доверие и ответственность прежде всего, - уверенно ответил Крутой на вопросы журналиста перед предстоящим концертом, что прошел 22 ноября в «Минск-Арене».





Напомним, концерт был юбилейным, благодаря чему и носил символическое название: «В жизни раз бывает 65».



