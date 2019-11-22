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Завтра, 24 ноября, в Беларуси дорожает автомобильное топливо

23.11.2019 18:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 24 ноября в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

С 24 ноября стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 59 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 69 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 91 копейку, ДТ — 1 рубль 69 копеек.
 
 
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С 24 ноября в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».
 
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