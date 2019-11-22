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Ученые назвали самый редкий цвет глаз в мире

23.11.2019 18:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Большая часть населения Земли имеет карие глаза. А самый редкий цвет глаз – зеленый, считают ученые. Согласно статистике, только 2% всех жителей нашей планеты имеют такие глаза.



Зеленый цвет глаз обусловлен малым количеством меланина в организме человека. Исследователи считают, что к снижению количества людей с такой особенностью генотипа привели карательные санкции святой инквизиции в 13-19 веках. Именно в этот период на костре сжигались «ведьмы» – рыжие девушки с зелеными глазами.

Из-за того, что цветовые оттенки радужной оболочки и их интенсивность у каждого человека разные, то и варианты самого редкого цвета глаз тоже могут быть различными. Бывают глаза зеленовато-серые и желто-зеленые. Но самый редкий цвет – изумрудно-зеленый.


Чаще всего зеленые глаза встречаются у западных и восточных славянских народов. В основном, у шотландцев и германцев. 80% граждан Исландии имеют или зеленые, или голубые глаза. Большое количество зеленоглазого населения проживает в Турции – 20%.

А вот в странах Азии, Южной Америке и на Среднем Востоке зеленый цвет глаз у людей практически не встречается. 

Стоит отметить, что, анализируя статистические данные цвета глаз населения Земли, ученые не брали в расчет альбиносов, так как цвет их радужной оболочки - последствие проявления генетической аномалии. Он может быть розовым, фиолетовым, красным, янтарным.

По материалам Newsland.ru,interfax.by
 
 
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Большая часть населения Земли имеет карие глаза. А самый редкий цвет глаз – зеленый, считают ученые. Согласно статистике, только 2% всех жителей нашей планеты имеют...
 
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