Сладкий молочный суп с чипсами из крахмала

Источник материала: СТВ

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:

Сегодня у нас на завтрак традиционные белорусские лакшины. Для этого нам понадобится: вода, картофельный крахмал, соль, сахар и яйцо, а ещё мёд, сливочное масло и молоко.





Смешиваем 10 столовых ложек картофельного крахмала, щепотку соли и 3 чайных ложки сахара.





Добавляем постепенно воду и замешиваем тесто.





Разбиваем в тесто 1 яйцо и хорошо размешиваем венчиком.

Нагреваем сковороду.

Накалываем на вилку кусочек лука, обмакиваем его в сливочном масле и намазываем поверхность сковороды.





Печем блины.





Нарезаем готовые блинчики, пока они не остыли, на тонкие полоски.

Подсушим их в духовке, предварительно разогретой на 160 градусов.





Укладываем будущие чипсы на пергаментную бумагу.





Готовим минут 10 и остужаем.





Укладываем готовые лакшины в глиняный горшочек.





250 мл молока разогреваем.





Добавляем 2 ст ложки мёда.

Заливаем сладким молоком в горшочек и ставим в духовку, разогретую на 180 градусов.





Готовим 30 минут.