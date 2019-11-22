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Сладкий молочный суп с чипсами из крахмала
Источник материала: СТВ
Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Разбиваем в тесто 1 яйцо и хорошо размешиваем венчиком.
Накалываем на вилку кусочек лука, обмакиваем его в сливочном масле и намазываем поверхность сковороды.
Нарезаем готовые блинчики, пока они не остыли, на тонкие полоски.
Подсушим их в духовке, предварительно разогретой на 160 градусов.
Укладываем будущие чипсы на пергаментную бумагу.
Добавляем 2 ст ложки мёда.
Готовим 30 минут.
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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:Сегодня у нас на завтрак традиционные белорусские лакшины. Для этого нам понадобится: вода, картофельный крахмал, соль, сахар и яйцо,...
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