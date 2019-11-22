|
«Стоишь в немецкой форме – стыдно». Как на «Линии Сталина» отпраздновали День артиллериста
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 23 ноября на «Линии Сталина» было горячо – праздновали день артиллериста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Интерактивные зоны, милитари-анимация, выставка армейской техники, патриотические квесты. Кульминацией стала военно-историческая реконструкция боя за плацдарм на реке Проня.
Аромат солдатской каши и запах пороха смешались воедино. Вкусить армейский праздник приехали сотни гостей. Для тех, кто не побоялся выйти из зоны «комнатного» комфорта, 23 ноября подготовили программу горячих впечатлений.
Никита Баранов:
Краткий курс молодого бойца и экспресс-экзамен на скорость разбора автомата. На ГТО очереди. Каждый «новобранец» получает зачетку. Лучшему абонемент, поездка на танке.
Дети умеют обращаться с оружием. Наша родина, по сути, будет защищена.
«Град», «Смерч», гаубицы – тематическая выставка вооружений отсылает к празднику, Дню ракетных войск и артиллерии, который отмечают уже 77 лет кряду.
Александр Башаримов, руководитель историко-реконструкторского клуба Могилева:
Ракетчики и артиллеристы – надежное прикрытие, щит нашей армии и ныне. На вооружение в Беларуси 238 ракетных комплексов, более 700 артиллерийских систем.
Эта компания на «Линии Сталина» впервые. Узнали, что есть повод, и приехали из Украины. «Гарна» киевлянка строчит из «Максима», но позже осознает: это развлечение, а ведь где-то совсем близко – на ее Родине – может быть, вот так и стреляют в реальном бою.
Оксана Михайлик, туристка (Украина):
Одессит ловко ныряет в танковую башню. Признается: попрактиковаться в анимационном бою на настоящей технике выпадает впервые, и слава Беларуси, что здесь в мирное время так «дышит» история.
– Как чтят историю в Беларуси, а как в Украине?
Очередь подпитывает наше любопытство, а стук алюминиевого половника о армейский бачок с кашей выдает: здесь – подкрепление.
Ирина Дятко, начальник отдела по обслуживанию историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
Диссонанс: в одном ряду и «наши», и «немцы».
– Тепло немцы одеты?
Умирал, шел в наступление, бил врага – «боевой» опыт инженера-энергетика Александра уже больше двух лет. Реконструкции его отдушина.
Александр Лазарь, реконструктор:
Михаилу вживаться в роль долго не приходится: парень – МС – представитель ивент-индустрии. И сегодня он враг.
Михаил Синявский, реконструктор:
Стоишь в немецкой форме, с одной стороны – стыдно, с другой стороны – ну, отыгрывать нужно: красиво погибнуть, дать пусть к Дню Победы. С одной стороны – хорошо, с другой стороны – стыдно. Вот прямо в этой форме – стыдно.
Генеральный бой самый сложный, до этого были репетиции. Сегодня сотни реконструкторов собрались, чтобы напомнить всем нам события ноября 1943-го. Битва на река Проня – решающая и ожесточенная. В ходе Гомельско-Речицкой операции были успешно форсированы важные речные артерии и противник взят в тиски.
Огонь, безостановочные выстрелы, взрывы, стоны и напряжение, перемешанное с испугами-междометиями на трибуне.
Это история и это жизнь. И она будет. Но не дай бог, чтобы это все повторилось. Нам надо мир и спокойствие – то, что у нас и есть в стране.
Все это – история. История, которая должна повторяться лишь вот так, на сценах бутафорских боев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 23 ноября на «Линии Сталина» было горячо – праздновали день артиллериста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интерактивные зоны,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)