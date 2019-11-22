ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Стоишь в немецкой форме – стыдно». Как на «Линии Сталина» отпраздновали День артиллериста

23.11.2019 19:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 23 ноября на «Линии Сталина» было горячо – праздновали день артиллериста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Стоишь в немецкой форме – стыдно». Как на «Линии Сталина» отпраздновали День артиллериста

Интерактивные зоны, милитари-анимация, выставка армейской техники, патриотические квесты. Кульминацией стала военно-историческая реконструкция боя за плацдарм на реке Проня.

Все самое интересное в репортаже Анастасии Дехтяр. 

«Стоишь в немецкой форме – стыдно». Как на «Линии Сталина» отпраздновали День артиллериста

Аромат солдатской каши и запах пороха смешались воедино. Вкусить армейский праздник приехали сотни гостей. Для тех, кто не побоялся выйти из зоны «комнатного» комфорта, 23 ноября подготовили программу горячих впечатлений.

«Стоишь в немецкой форме – стыдно». Как на «Линии Сталина» отпраздновали День артиллериста

Никита Баранов:
Я приехал из Мозыря. Хочу увидеть танки, как раньше воевали, что для этого делали.

«Стоишь в немецкой форме – стыдно». Как на «Линии Сталина» отпраздновали День артиллериста

Краткий курс молодого бойца и экспресс-экзамен на скорость разбора автомата. На ГТО очереди. Каждый «новобранец» получает зачетку. Лучшему абонемент, поездка на танке.

«Стоишь в немецкой форме – стыдно». Как на «Линии Сталина» отпраздновали День артиллериста

Дети умеют обращаться с оружием. Наша родина, по сути, будет защищена.

«Стоишь в немецкой форме – стыдно». Как на «Линии Сталина» отпраздновали День артиллериста

«Град», «Смерч», гаубицы – тематическая выставка вооружений отсылает к празднику, Дню ракетных войск и артиллерии, который отмечают уже 77 лет кряду.

«Стоишь в немецкой форме – стыдно». Как на «Линии Сталина» отпраздновали День артиллериста

Александр Башаримов, руководитель историко-реконструкторского клуба Могилева:
Еще в петровские времена все знали, что такое артиллерия. Невозможно было какое-то фортификационное сооружение взять без артиллерии, понимаете? Потому что это, будем так говорить, «богом войны» всегда называли. В годы Великой Отечественной войны артиллерия – без нее не знаю, какой был бы поворот.

«Стоишь в немецкой форме – стыдно». Как на «Линии Сталина» отпраздновали День артиллериста

Ракетчики и артиллеристы – надежное прикрытие, щит нашей армии и ныне. На вооружение в Беларуси 238 ракетных комплексов, более 700 артиллерийских систем.

«Стоишь в немецкой форме – стыдно». Как на «Линии Сталина» отпраздновали День артиллериста

Эта компания на «Линии Сталина» впервые. Узнали, что есть повод, и приехали из Украины. «Гарна» киевлянка строчит из «Максима», но позже осознает: это развлечение, а ведь где-то совсем близко – на ее Родине – может быть, вот так и стреляют в реальном бою.

«Стоишь в немецкой форме – стыдно». Как на «Линии Сталина» отпраздновали День артиллериста

Оксана Михайлик, туристка (Украина):
Сейчас я говорю, а у меня все равно мурашки. Потому что я помню историю и историю вашей страны, как вы пострадали, ваш народ, от всего этого ужаса. Стрелять классно, конечно. Но это развлечение. Нужно помнить. Лучше прийти в парк, пострелять, чем оружие применять.

«Стоишь в немецкой форме – стыдно». Как на «Линии Сталина» отпраздновали День артиллериста

Одессит ловко ныряет в танковую башню. Признается: попрактиковаться в анимационном бою на настоящей технике выпадает впервые, и слава Беларуси, что здесь в мирное время так «дышит» история.

«Стоишь в немецкой форме – стыдно». Как на «Линии Сталина» отпраздновали День артиллериста

– Как чтят историю в Беларуси, а как в Украине?
– Я думаю, в Беларуси немножко на более уважительном уровне к истории, к этим военным действиям. Хотя я сам из Украины, но считаю, что у вас это более достойно.

«Стоишь в немецкой форме – стыдно». Как на «Линии Сталина» отпраздновали День артиллериста

Очередь подпитывает наше любопытство, а стук алюминиевого половника о армейский бачок с кашей выдает: здесь – подкрепление.

«Стоишь в немецкой форме – стыдно». Как на «Линии Сталина» отпраздновали День артиллериста

Ирина Дятко, начальник отдела по обслуживанию историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
Настоящая солдатская. Входит перловая крупа, морковь, лук обжаренный и мясо говяжье.

Диссонанс: в одном ряду и «наши», и «немцы».

«Стоишь в немецкой форме – стыдно». Как на «Линии Сталина» отпраздновали День артиллериста

– Тепло немцы одеты?
– Ну, как сказать…
– Или по-пленному?
– Типа того. Видите, без оружия – значит, уже пленные.

«Стоишь в немецкой форме – стыдно». Как на «Линии Сталина» отпраздновали День артиллериста

Умирал, шел в наступление, бил врага – «боевой» опыт инженера-энергетика Александра уже больше двух лет. Реконструкции его отдушина.

«Стоишь в немецкой форме – стыдно». Как на «Линии Сталина» отпраздновали День артиллериста

Александр Лазарь, реконструктор:
Любопытство, изучение истории. Как-то я по исторической стезе шел. Наследственное, дед учителем истории был. Ну и как-то одно за другое, и вот я оказался в реконструкции.

«Стоишь в немецкой форме – стыдно». Как на «Линии Сталина» отпраздновали День артиллериста

Михаилу вживаться в роль долго не приходится: парень – МС – представитель ивент-индустрии. И сегодня он враг.

«Стоишь в немецкой форме – стыдно». Как на «Линии Сталина» отпраздновали День артиллериста

Михаил Синявский, реконструктор:
Вся семья во Второй мировой погибла с двух сторон. И причем за сторону явно не немцев.

Стоишь в немецкой форме, с одной стороны – стыдно, с другой стороны – ну, отыгрывать нужно: красиво погибнуть, дать пусть к Дню Победы. С одной стороны – хорошо, с другой стороны – стыдно. Вот прямо в этой форме – стыдно.

«Стоишь в немецкой форме – стыдно». Как на «Линии Сталина» отпраздновали День артиллериста

Генеральный бой самый сложный, до этого были репетиции. Сегодня сотни реконструкторов собрались, чтобы напомнить всем нам события ноября 1943-го. Битва на река Проня – решающая и ожесточенная. В ходе Гомельско-Речицкой операции были успешно форсированы важные речные артерии и противник взят в тиски.

«Стоишь в немецкой форме – стыдно». Как на «Линии Сталина» отпраздновали День артиллериста

Огонь, безостановочные выстрелы, взрывы, стоны и напряжение, перемешанное с испугами-междометиями на трибуне.

«Стоишь в немецкой форме – стыдно». Как на «Линии Сталина» отпраздновали День артиллериста

Это история и это жизнь. И она будет. Но не дай бог, чтобы это все повторилось. Нам надо мир и спокойствие – то, что у нас и есть в стране.

«Стоишь в немецкой форме – стыдно». Как на «Линии Сталина» отпраздновали День артиллериста

Все это – история. История, которая должна повторяться лишь вот так, на сценах бутафорских боев.

Люди в материале: Никита Баранов, Александр Башаримов, Оксана Михайлик, Ирина Дятко, Александр Лазарь, Михаил Синявский
 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 23 ноября на «Линии Сталина» было горячо – праздновали день артиллериста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интерактивные зоны,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я очень смелая и ничего не боюсь». Наталья Цилинская в 13 честных ответах на неожиданные вопросы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
23.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика