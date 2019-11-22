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«Я очень смелая и ничего не боюсь». Наталья Цилинская в 13 честных ответах на неожиданные вопросы

23.11.2019 19:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
В СМИ когда-нибудь сплетничали о Вас?

Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:
Наверняка.

Вадим Щеглов:
Ваше самое большое разочарование?

Наталья Цилинская:
Не помню.

Вадим Щеглов:
Чего Вы боитесь?

Наталья Цилинская:
Я очень смелая и ничего не боюсь.

Вадим Щеглов:
Вас легко довести до слёз?

Наталья Цилинская:
Довести можно, а, вообще, я люблю поплакать.

Вадим Щеглов:
Как Вы относитесь к критике?

«Я очень смелая и ничего не боюсь». Наталья Цилинская в 13 честных ответах на неожиданные вопросы

Наталья Цилинская:
Как все: говорю, что нормально, а как оно на самом деле…

Вадим Щеглов:
Ваша слабость?

Наталья Цилинская:
Ой, я очень сильная.

Вадим Щеглов:
Дом в горах или апартаменты в центре города?

Наталья Цилинская:
Сейчас – апартаменты. А вот когда дети уже вырастут, тогда дом в горах.

Вадим Щеглов:
Если сорвёте в лотерею джек-пот, то куда потратите деньги?

Наталья Цилинская:
Можно я сначала сорву, а потом придумаю?

Вадим Щеглов:
Где провели последний отпуск?

Наталья Цилинская:
На Азовском море.

Вадим Щеглов:
Есть люди, которых вы остерегаетесь?

Наталья Цилинская:
Да, есть, конечно.

Вадим Щеглов:
О чём думаете перед сном?

Наталья Цилинская:
Четверо детей у меня. Я перед сном не думаю.

Вадим Щеглов:
Чего Вы себе никогда не простите?

Наталья Цилинская:
Вообще, нужно всем всё прощать. Труднее забыть.

Вадим Щеглов:
Вы чувствуете себя одинокой?

Наталья Цилинская:
Нет! Я уже говорила. Так же, как и со сном, у меня всё в порядке.

Также в интервью Наталья Цилинская рассказала:

– о своём уходе из спорта и нынешней работе

– о том, как росла с пацанами и как воспитывает своих детей

– о зависимом муже и настоящих мужчинах

– о том, почему не удался собственный бизнес

Смотрите 24 ноября в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Наталья Цилинская
 
 
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Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:В СМИ когда-нибудь сплетничали о Вас? Наталья Цилинская, велогонщица,...
 
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