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«Я очень смелая и ничего не боюсь». Наталья Цилинская в 13 честных ответах на неожиданные вопросы
Источник материала: СТВ
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:
Вадим Щеглов:
Наталья Цилинская:
Вадим Щеглов:
Наталья Цилинская:
Вадим Щеглов:
Наталья Цилинская:
Вадим Щеглов:
Наталья Цилинская:
Вадим Щеглов:
Наталья Цилинская:
Вадим Щеглов:
Наталья Цилинская:
Вадим Щеглов:
Наталья Цилинская:
Вадим Щеглов:
Наталья Цилинская:
Вадим Щеглов:
Наталья Цилинская:
Вадим Щеглов:
Наталья Цилинская:
Также в интервью Наталья Цилинская рассказала:
– о своём уходе из спорта и нынешней работе
– о том, как росла с пацанами и как воспитывает своих детей
– о зависимом муже и настоящих мужчинах
– о том, почему не удался собственный бизнес
Смотрите 24 ноября в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:В СМИ когда-нибудь сплетничали о Вас? Наталья Цилинская, велогонщица,...
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