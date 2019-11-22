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«Возможно всё». Показываем, как прошёл уникальный фестиваль творчества людей с инвалидностью в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уникальный фестиваль творчества детей и молодых людей с инвалидностью прошел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже 12 лет воспитанники домов-интернатов для особенных детей собираются на одной площадке, чтобы показать свои достижения в искусстве. В 2019 году в конкурсе приняли участие более 70 талантов со всей Беларуси.
Даже за несколько мгновений до выхода на сцену они не останавливают репетицию. К этому фестивалю особенные дети по-особому готовятся весь год – порхают в танце на колясках, разыгрывают пантомимы и вырисовывают на роликах крутые виражи. Все потому, что здесь их «Мечты сбываются».
Анастасия Жгун, воспитанница Гомельского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития:
Ольга Гришаева, заведующая отделением сопровождаемого проживания Гомельского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития:
В их выступлениях нет крутых спецэффектов – все, что не выразить словами, они показывают движением души, искренностью и любовью. И хотя по сути это конкурс, болеют здесь всем сердцем за каждого.
Анита Альбертсон, представитель благотворительного общественного объединения «Мир без границ» (Швеция):
Иван Вабищевич, музыкант:
К необычным артистам необходим особый подход. Большинство этих ребят живут в интернате с рождения, потому для них так важно выйти в большой свет. На сцене они выступают вместе со звездами, и каждый год меняют локацию – их принимали Лидский и Несвижский замки, им рукоплескал амфитеатр «Славянского базара».
Татьяна Паевская, председатель благотворительного общественного объединения «Мир без границ»:
Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Вероника Гришкова, корреспондент:
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«Возможно всё». Показываем, как прошёл уникальный фестиваль творчества людей с инвалидностью в Минске
Новости Беларуси. Уникальный фестиваль творчества детей и молодых людей с инвалидностью прошел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже 12 лет...
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