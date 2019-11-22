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Как ухаживать за обувью зимой. Простые советы

23.11.2019 19:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Минус за окном настойчиво напоминает про смену гардероба. Впору доставать зимние сапоги. Антигололёдные реагенты, соль, снег и слякоть убивают любимые ботинки. Как уберечь обувь, рассказали в программе «Плюс-минус»

Как ухаживать за обувью зимой. Простые советы

Сергей Орловский, администратор обувной мастерской:
Что касается обычной гладкой кожи. Предварительно мы удаляем всю грязь обычной щёткой, обращая при этом внимание на складки и урезы подошвы. Что касается застарелых, въевшихся пятен, мы используем какие-то специальные очистители, которые помогут нам с этим справиться.

Если мы хотим удалить какой-то старый крем, есть такое понятие, как бальзам-очиститель. Наносим бальзам-очиститель хлопчатобумажной салфеткой небольшими круговыми движениями.

Необходимо довести вашу пару до естественного блеска или щёткой с натуральным ворсом, или хлопчатой тканью. Специфические сезонные погодные условия неблагоприятно воздействуют на изделия из натуральной кожи и других, в принципе, материалов. Что касается гладкой кожи, для лучшей, качественной защиты необходимо использовать водоотталкивающие пропитки. Замша, нубук считаются одним из самых капризных материалов. Предварительным этапом по уходу будет чистка, то есть устраняем какие-то неглобальные загрязнения при помощи щётки специальной для замши, нубука или же так называемого ластика. Если же мы столкнулись с какими-то более глобальными, серьёзными загрязнениями, то нам необходимо использовать универсальные очистители. Замша и нубук – очень проблематичные материалы. Их обязательно надо защищать, хотя бы, раз в неделю водоотталкивающими пропитками, которые создадут так называемый эффект лотоса. То есть вся грязь, вся слякоть, вся соль просто будет скатываться с вашей пары.

Люди в материале: Сергей Орловский
 
 
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Минус за окном настойчиво напоминает про смену гардероба. Впору доставать зимние сапоги. Антигололёдные реагенты, соль, снег и слякоть убивают любимые ботинки. Как...
 
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