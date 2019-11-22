Около 200 лучших тружеников АПК области получили награды во время торжественного чествования на «Дажынках-2019» в Сморгони

Источник материала: Вороновская газета





Приветственный адрес Президента Республики Беларусь во время церемонии чествования работников агропромышленного комплекса региона зачитал помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович. Он, в частности, отметил:





– Гродненская область внесла в республиканский каравай почти 1,5 миллиона тонн зерна. Она занимает ведущие позиции в стране по большинству сельскохозяйственных показателей. Теплых слов благодарности заслуживают все, кто беззаветно любит родную землю и трудится на общий результат. Убежден, что агропромышленный комплекс Гродненщины способен решать важные задачи, которые стоят перед областью.









К участникам собрания обратился председатель облисполкома Владимир Кравцов:





– Каждая уборочная страда сложна по-своему. Нынешняя тоже не была исключением. Погода многократно испытывала сельчан на крепость духа, умение оперативно реагировать на вызовы природы. Аграриям не в чем себя упрекнуть. Они много и ответственно трудились, чтобы заложить основу хорошего урожая: качественно обработали почву, внесли достаточное количество органических и минеральных удобрений, в оптимальные сроки завершили сев озимых и яровых культур, грамотно применяли средства защиты. Организованно, в кратчайшие сроки провели уборочную кампанию. В 2019 году хозяйствам области удалось намолотить в бункерном весе более 1 млн. 460 тысяч тонн зерновых, зернобобовых и кукурузы.

Пример, как всегда, показали наши признанные авторитеты. Высокие урожаи в сельскохозяйственных производственных кооперативах «Свислочь», имени Деньщикова, «Гродненский» Гродненского и «Маяк-Заполье» Кореличского районов. В ПК имени В.И. Кремко Гродненского и СПУ «Протасовщина» Щучинского районов урожайность зерновых и зернобобовых культур превысила планку в 70 центнеров с гектара.

Нам удалось получить хороший урожай рапса. Его валовой сбор в области составил свыше 163 тысяч тонн при средней урожайности выше 29,9 ц/га. Мы собрали более 1 млн. 670 тыс. тонн сахарной свеклы при урожайности 533 центнера с гектара. Результат вполне достойный, особенно если учесть, что на Гродненщине выращено 35% от всего объема сладкого корня, собранного в стране.

Задел на будущий год получен в заготовке кормов. Лидерами по заготовке кормов являются Щучинский, Кореличский и Сморгонский районы.







Как отметил Владимир Кравцов, основной статьей в доходах сельхозпредприятий является производство молока и мяса. Объемы производства этой продукции приросли и в нынешнем году. За 10 месяцев производство молока выросло на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1 044,1 тысячи тонн. Средний удой от коровы увеличился на 202 килограмма и достиг 4 755 килограммов молока. При этом не только растут объемы производства, но и повышается качество реализуемого на перерабатывающие предприятиях, молока. Сортом «экстра» продано свыше 47%, что на 2,7% выше прошлогоднего показателя.

Приросло за январь-октябрь к уровню предыдущего года производство мяса крупного рогатого скота на 1,9% и птицы на 7,3%.

Производство продукции в отрасли животноводства увеличено в основном за счет роста продуктивности. Лидером по продуктивности коров являлся СПК имени Деньщикова Гродненского района. В этом хозяйстве уже надоили по 8 142 кг молока от коровы. Отличные результаты получены в сельхозкооперативах «Свислочь» Гродненского и «Свитязянка-2003» Кореличского районов — 7 851 кг и 7 259 кг соответственно.

В структуре АПК области важное место занимают предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию, а также обслуживающие организации. Они также наращивают производство продукции, расширяют географию экспорта товаров. В нынешнем году на рынки 7 стран продукция поставлена впервые.

Владимир Кравцов вручил награды районам, достигшим самых высоких показателей. Трижды на сцену поднимались председатель Гродненского райисполкома Ян Василевский и его первый заместитель – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Геннадий Аксамит. Район стал первым в областном соревновании на уборке зерновых и зернобобовых, на заготовке кормов и в отрасли животноводства. Второе место в областном соревновании на уборке зерновых и зернобобовых занял Кореличский район, третье — Берестовицкий. К слову, этот район стал вторым в отрасли животноводства, а третий в этой номинации — Волковысский район. Новогрудский стал вторым на заготовке кормов, третий в этой номинации – Щучинский район.













С праздником аграриев поздравил и министр сельского хозяйства Республики Беларусь Анатолий Хотько:





– Проведение «Дажынак» стало хорошей традицией. Город Сморгонь и район значительно преобразились к этому празднику. Наша страна поддерживает курс на развитие аграрной отрасли. Сегодня трудно представить, что в девяностые годы был дефицит продуктов питания. Сегодня на экспорт поставляется сельхозпродукции более чем на 5 миллиардов рублей. При этом поставки осуществляются более чем в 95 стран мира. Наша продукция востребована на зарубежных рынках, отличается качеством, соответствует мировым требованиям

Та часть каравая, которую Гродненщина принесла стране, говорит о том, что хлеборобы области сработали на высоком уровне. Такие районы, как Гродненский, Кореличский, Щучинский занимают лидирующие позиции в стране. Гродненцы смогли удержать положительную динамику по производству молока и мяса.

Анатолий Хотько вручил Почетную грамоту Администрации Президента Республики Беларусь ветеринарному фельдшеру КСУП имени Дзержинского Слонимского района Светлане Ключник, Почетные грамоты Совета министров Республики Беларусь первому заместителю председателя – начальнику управления сельского хозяйства и продовольствия Гродненского райисполкома Геннадию Аксамиту, оператору животноводческого комплекса по откорму и доращиванию крупного рогатого скота РСУП «Олекшицы» Берестовицкого района Людмиле Лаврашук, директору ЗАО «Гудевичи» Мостовского района Андрею Санько, трактористу-машинисту КСУП «Войневичи» Дятловского района Павлу Сухецкому. Он также вручил Почетные грамоты Министерства сельского хозяйства Республики Беларусь.











Председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев поблагодарил тружеников села за благородный, нужный людям труд и вручил награды победителям республиканского смотра-конкурса «Землепользование высокой культуры земледелия, благоустройство машинных дворов, животноводческих ферм и комплексов».







Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хмель, поздравляя присутствующих с «Дажынкамi», отметил:

– Благодаря вашему опыту, усердию, самоотдаче в АПК Гродненской области достигнуты высокие результаты. Многое делается в сфере благоустройства, наведения порядка на земле, что позволяет сделать вывод: земля в гродненском регионе находится в руках настоящего хозяина.

Андрей Хмель вручил награды победителям областного смотра-конкурса по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов. Лучшими признаны Сморгонский, Зельвенский и Островецкий районы.





От имени депутатского корпуса аграриев поздравили вручил награды председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук. Как председатель областной организации РОО «Белая Русь» он также вручил благодарственные листы за активную общественную деятельность и личный вклад в развитие сельскохозяйственного производства представителям аграрного сектора района.





Первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук вручил награды победителям областного соревнования на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, на заготовке травяных кормов и в отрасли животноводства среди сельскохозяйственных организаций. Первое место по итогам областного соревнования на уборке урожая зерновых и зерновых культур среди сельхозорганизаций занял ПК имени Кремко, второе – СПК имени Сенько, третье – СПК «Свислочь» Гродненского района.









Теплые слова благодарности за труд адресовал труженикам АПК председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Валерий Хелский.

Церемония награждения продолжилась вручением наград за достижение высоких показателей по результатам областных соревнований. Среди награжденных работники, особо проявившие себя на уборке зерновых культур: старшие комбайнеры, комбайнеры молодежных экипажей, водители, операторы зерносушильных установок. Под аплодисменты на сцену поднимались представители лучших районных племенных, ветеринарных станций, молочно-товарных ферм, птицефабрик, специалисты и работники животноводства.

Вручены заслуженные награды за достижение лучших показателей главным агрономам и инженерам, зоотехникам, ветврачам, зоотехникам-селекционерам, техникам по искусственному осеменению скота, операторам по откорму свиней, машинного доения, птицеводства.

Со словами поздравлений к присутствующим обратился председатель Республиканского комитета профсоюзов работников агропромышленного комплекса Николай Лабушев. За многолетний плодотворный труд в сельскохозяйственной отрасли знаком Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса «За заслуги» награжден директор КСУП «Племзавод «Россь» Волковысского района, председатель областного агропромышленного союза Виктор Замировский.





Вручены почетные грамоты Гродненского объединения профсоюзов, областного комитета профсоюза работников АПК. Председатель областного агропромышленного союза Виктор Замировский вручил благодарственные письма и денежные премии ветеранам труда.

Награды женщинам – труженицам сельскохозяйственной отрасли вручила председатель областной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» Ирина Степаненко.

На торжественном собрании главный редактор газеты «Гродзенская праўда», председатель областной организации Белорусского союза журналистов Лилия Новицкая поздравила победителей областного фотоконкурса СМИ «Жніво – 2019».

– Для нас, журналистов, большая честь прославлять ваш важный и эффективный труд. Здоровья вам и благополучия, – сказала Лилия Новицкая, обращаясь к лучшим работникам АПК области.

Победителями конкурса стали «Воранаўская газета», газета «Полымя» Кореличского района и «Астравецкая праўда».

В следующем году «Дажынкі–2020» будет принимать Скидель. Председатель Сморгонского райисполкома Геннадий Хоружик передал переходящий вымпел председателю Гродненского райисполкома Яну Василевскому.







Татьяна ВАСИЛЁВКИНА

Фото: Артема ТУРЛАЯ https://grodnonews.by