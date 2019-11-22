В России фанаты выбежали на поле и подрались с футболистами

Источник материала: Tut.by

Во время сегодняшнего матча 25-го тура ФНЛ (вторая по значимости футбольная лига России) воронежский «Факел» уступил «Нижнему Новгороду» (0:2). По ходу матча четыре человека с восточной трибуны стадиона в Воронеже прорвались на поле и подрались с игроками своей команды, сообщает sports.ru.

Фанаты «Факела» выбежали на поле и подрались с футболистами. Так в Воронеже отмечают очередное поражение и начало зимнего перерыва Лайк за атмосферу ФНЛ ❤ pic.twitter.com/8PlbcEaNn2 — Sports.ru (@sportsru) November 23, 2019

«Убедительная просьба в целях безопасности прекратить безобразие на поле», — призывал диктор стадиона.

«Факел» в пяти последних матчах проиграл в 4 из них, один раз сыграв вничью. Команда Владимира Бесчастных занимает последнее, 20-е место в ФНЛ, набрав 16 очков.