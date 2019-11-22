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В России фанаты выбежали на поле и подрались с футболистами
Источник материала: Tut.by
Во время сегодняшнего матча 25-го тура ФНЛ (вторая по значимости футбольная лига России) воронежский «Факел» уступил «Нижнему Новгороду» (0:2). По ходу матча четыре человека с восточной трибуны стадиона в Воронеже прорвались на поле и подрались с игроками своей команды,
«Убедительная просьба в целях безопасности прекратить безобразие на поле», — призывал диктор стадиона.
«Факел» в пяти последних матчах проиграл в 4 из них, один раз сыграв вничью. Команда Владимира Бесчастных занимает последнее, 20-е место в ФНЛ, набрав 16 очков.
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Команда опустилась на последнюю строчку в лиге.
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