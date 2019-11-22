Где в Минске можно увидеть произведения испанского художника Пабло Пикассо

Покажут графику из частных европейских коллекций, а также керамику из фондов Национального художественного музея Беларуси.









Пабло Пикассо





Блюда, тарелки и вазы, кстати, обычно экспонируются в зале европейского искусства Художественного. Их учреждению подарила наша соотечественница Надежда Ходасевич-Леже. Керамика тиражная, датируется 1948–1960 гг. Всего в фондах НХМ 38 произведений Пикассо.





Произведения одного из самых известных художников XX века минчане смогут увидеть до 26 января. Напомним, в последний раз работы испанского мастера к нам привозили в 2015-м — в художественном музее тогда проходила выставка «Гойя… Пикассо», которая вызвала огромный интерес у минчан и была продлена почти на месяц.





Также на экспозиции в LIBRA можно будет увидеть керамику и скульптуру современных белорусских авторов Михаила Инькова, Павла Войницкого, Дмитрия Оганова, Александра Соколова, Елены Чепелевой, Лилии Нищик.





Фото obshe.net



