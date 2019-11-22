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«Пять лет вы катитесь в обратную сторону». Анонс программы «Неделя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Все самое актуальное и обсуждаемое за минувшие семь дней. В эти минуты к эфиру готовится итоговая информационная программа «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 19:30 воскресным вечером – топ новостей недели в эфире телеканала СТВ.
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Новости Беларуси. Все самое актуальное и обсуждаемое за минувшие семь дней. В эти минуты к эфиру готовится итоговая информационная программа «Неделя», сообщили в...
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