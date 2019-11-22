ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Пять лет вы катитесь в обратную сторону». Анонс программы «Неделя»

23.11.2019 20:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Все самое актуальное и обсуждаемое за минувшие семь дней. В эти минуты к эфиру готовится итоговая информационная программа «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Пять лет вы катитесь в обратную сторону». Анонс программы «Неделя»

Основные ее темы вы можете посмотреть в видеоматериале.

«Пять лет вы катитесь в обратную сторону». Анонс программы «Неделя»

В 19:30 воскресным вечером – топ новостей недели в эфире телеканала СТВ.

«Пять лет вы катитесь в обратную сторону». Анонс программы «Неделя»

Люди в материале: нет
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Все самое актуальное и обсуждаемое за минувшие семь дней. В эти минуты к эфиру готовится итоговая информационная программа «Неделя», сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Где в Минске можно увидеть произведения испанского художника Пабло Пикассо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
23.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика