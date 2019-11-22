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«Большой опыт для нас». Почти 300 студентов участвуют в интеллектуальном турнире «Щит и меч» в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Смекалку, эрудицию и сообразительность демонстрировала 23 ноября молодежь и на студенческом интеллектуальном турнире «Щит и меч», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это ежегодный проект Академии МВД и Белорусской лиги интеллектуальных команд. По итогам игр «Эрудит-квартет» и «Что? Где? Когда?» определится лучшая команда турнира, которая получит кубок победителя.
Кристина Федорович, корреспондент:
Ильяс приехал на турнир из Нижнего Новгорода. Парень учится в академии МВД. В 2019 году его команда заняла третье место, но сегодня уверен: заветный трофей заберет домой.
Ильяс Абдулханнянов, участник интеллектуального турнира «Щит и меч» (Россия):
Чтобы раскрыть тот самый потенциал, нужны годы упорных тренировок – то есть решение задач на логику практически в режиме нон-стоп. Поэтому до старта интеллектуальной игры мы провели свою небольшую разминку для знатоков.
В скромные 18 у Вералеи, студентки филологического факультета БГУ, за плечами внушительный список наград. Этот турнир – второй в копилке.
Вералея Монина, участница интеллектуального турнира «Щит и меч» (Беларусь):
Сегодня, кстати, юбилейный 15-й турнир. В далеком 2004 году соревнование зародилось здесь же, в стенах следственно-экспертного факультета. Инициаторами были курсанты, помочь вызвались офицеры. А каков масштаб сегодня – можете видеть сами.
Александр Брисюк, заместитель начальника Академии МВД Беларуси:
Сергей Буян, директор Белорусской лиги интеллектуальных команд:
Этих ребят фраза «главное, не победа, а участие» точно не устраивает. 24 ноября по итогам зачетных игр «Эрудит-квартет» и «Что? Где? Когда?» определится лучшая команда турнира, которая получит кубок победителя. А лучшую команду среди силовых вузов традиционно наградят специальным кубком и грамотой.
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«Большой опыт для нас». Почти 300 студентов участвуют в интеллектуальном турнире «Щит и меч» в Минске
Новости Беларуси. Смекалку, эрудицию и сообразительность демонстрировала 23 ноября молодежь и на студенческом интеллектуальном турнире «Щит и меч», сообщили в...
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